Öğretmen yeni sezon ne zaman başlıyor? Medyapım'dan flaş açıklama! İşte Öğretmen dizisi yeni bölüm ve final tarihi

Medyapım'ın açıklamasında Öğretmen dizisinin final tarihi de belirtildi. Paylaşımda "Öğretmen dizimizin çekimleri 21 Temmuz Salı başlıyor. İlk sezonuna pandemi sebebiyle ara veren dizimiz 32 bölüm daha çekilecek. Ekim ayında yeniden izleyicisiyle buluşacak olan dizinin Mayıs 2021’ de 36. bölümüyle final yapması planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

"Bugün sosyal medyada çıkan haberleri okuyunca işin aslını #bizdenduyunistedik. Yayınlandıktan 4 bölüm sonra pandemi sebebiyle ara verdiğimiz dizimiz ‘’Öğretmen’’ için geri sayım başladı. 32 bölüm daha ve her bölüm artan bir heyecanla hangi derslerin alındığını izlemeye hazır mısınız?"

Medyapım'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dizinin akıbeti hakkında bilgiler verildi. Öğretmen dizisinin kaç bölüm çekileceği ve final tarihi de ilk defa açıklandı. Medyapım'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

İlker Kaleli, Ceren Moray, Afra Saraçoğlu, Serhat Kılıç, Serkan Keskin, Şerif Erol'un başrollerde oynadığı Öğretmen dizisi son olarak 25 Mart'ta 4. bölümüyle Fox TV 'de yayınlanmıştı. Koronavirüs nedeniyle çekimleri iptal edilen dizi için Fatih Aksoy'un sahibi olduğu Medyapım 'dan sürpriz bir açıklama geldi.

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğretmen dizisinin son bölümü 25 Mart Çarşamba akşamı ekrana geldi. Mr. Hiiragi’s Homeroom isimli Japon yapımı bir dizinin uyarlaması olan Öğretmen dizisinin son bölümünde Yılmaz Komiser, Sur çetesi lideri Kara'nın gizli mekanına baskın düzenledi. Kara tutuklanırken, Yılmaz Komiser ise Akif'i arayarak "İşlem tamam" dedi. Ateş'e müjdeyi veren Akif, "Abdullah Kara tutuklandı. Artık ailen için endişelenmene gerek kalmadı Ateş. Coşkun Bey de annenin durumunu öğrendi ve evinizde yatılı çalışması için hemşire ayarladı" dedi. Ateş ise aldığı bu haberle büyük sevinç yaşadı.



Akif ise aldığı haberin ardından öğrencilerine her şeyi anlatmaya karar verdi. Akif, "Arkadaşlarınız nerede olduğunu, neden burada olduğunuzu ve bu videoyla ilgili tüm hikayeyi anlatmam lazım. Tuğrul ve..." dedikten sonra aniden fenalaşarak yere düştü ve bayıldı.

Öğrencileri ise Akif'in yere yığılmasıyla büyük şok yaşadı. Peki Akif'e ne oldu?

ÖĞRETMEN DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.