Sadakatsiz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Asya'yı geçmişiyle vuruyor! Asya'nın ailesinin sır kazası! Sadakatsiz 6. son bölümde neler oldu?

BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği Sadakatsiz dizisinin 18 Kasım Çarşamba ekrana gelecek olan 7. bölümünden ilk fragman yayınlandı. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in yeni bölümünde Asya'nın Volkan ve Derin arasındaki yasak aşkı herkese anlatmasından sonra Volkan hamlesini yapıyor. Asya ile bildiği bütün gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlı olan Volkan, Asya'yı geçmişinden vuruyor! Asya'nın ailesinin geçirdiği kazadaki sis perdesi Volkan'ın açacağı velayet davasında etkili olacak mı? Asya bu hamleye nasıl tepki verecek?

SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sadakatsiz'in 11 Kasım Çarşamba yayınlanan son bölümünde Volkan ve Asya arasında hesaplaşma yaşandı.

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor.

İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor.

Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!