Sadakatsiz 6. son bölümde Asya'nın intikamı: Kocam beni kızınızla aldatıyor! Sadakatsiz ve Cansu Dere sosyal medyayı salladı!

Sadakatsiz dizisi 11 Kasım Çarşamba akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve merakla beklenen Asya'nın intikam sahnesi, 6. son bölümde yayınlandı. Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret yapan Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı.

Deliye dönen Derin tam masayı terk edecekken Asya tarafından gelen bir itiraf daha geceye damga vurdu. Derin'in Volkan'dan hamile olduğunu da söyleyen Asya, amacına ulaştı.

SADAKATSİZ'İN FİNALİNDE ASYA'DAN VOLKAN'A BİR DARBE DAHA!

Finalde ise Asya'nın eve gelen Volkan'ı kovduğu anlar da sosyal medyada beğeni topladı. Asya'nın "Oğlumun geleceğini düşünmek zorundayım. Benim paramla sevgilime aldığın o evi satıp, bu evin ipoteğini kaldıracağım ve sen bütün parayı bana vereceksin" dedi. Asya'nın sözleri karşısında donup kalan Volkan ise "Senden korkmuyorum" yanıtını verdi.