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Sadakatsiz 6. son bölümde Asya'nın intikamı: Kocam beni kızınızla aldatıyor! Sadakatsiz ve Cansu Dere sosyal medyayı salladı!

12.11.2020 01:46 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 6. son bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne, Asya'nın intikamı damga vurdu. Eşi Volkan'dan hamile olan Derin'in ailesine yemeğe giden Asya, her şeyi açıkladı. Derin'in eşiyle ilişki yaşadığını ve hamile olduğunu söyleyen Asya'nın intikamı herkesi şoke etti. Sadakatsiz sosyal medyada da gündem oldu. Cansu Dere'ye Ezel dizisinde Eyşan rolüyle göndermeler yapıldı.

Sadakatsiz dizisi 11 Kasım Çarşamba akşamı 6. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Dizinin ilk tanıtımlarında da yer alan ve merakla beklenen Asya'nın intikam sahnesi, 6. son bölümde yayınlandı. Derin'in ailesine sürpriz bir ziyaret yapan Asya, yemekte eşi Volkan ile Derin'in yasak aşklarını açıkladı.

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Deliye dönen Derin tam masayı terk edecekken Asya tarafından gelen bir itiraf daha geceye damga vurdu. Derin'in Volkan'dan hamile olduğunu da söyleyen Asya, amacına ulaştı.

Sadakatsiz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Asya'yı geçmişiyle vuruyor! Asya'nın ailesinin sır kazası! Sadakatsiz 6. son bölümde neler oldu?Sadakatsiz 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, Asya'yı geçmişiyle vuruyor! Asya'nın ailesinin sır kazası! Sadakatsiz 6. son bölümde neler oldu?

SADAKATSİZ'İN FİNALİNDE ASYA'DAN VOLKAN'A BİR DARBE DAHA!

Finalde ise Asya'nın eve gelen Volkan'ı kovduğu anlar da sosyal medyada beğeni topladı. Asya'nın "Oğlumun geleceğini düşünmek zorundayım. Benim paramla sevgilime aldığın o evi satıp, bu evin ipoteğini kaldıracağım ve sen bütün parayı bana vereceksin" dedi. Asya'nın sözleri karşısında donup kalan Volkan ise "Senden korkmuyorum" yanıtını verdi.

SOSYAL MEDYAYA CANSU DERE VE SADAKATSİZ DAMGA VURDU!

Sadakatsiz dizisinde Asya'nın kendisini aldatan eşi Volkan'dan intikam aldığı sahne sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Sadakatsiz dizisi ve Cansu Dere Twitter'da uzun süre TT listesinde ilk sıralarda yer aldı.

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