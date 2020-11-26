Sadakatsiz 8. son bölüm final sahnesinde Asya'dan Volkan'a büyük tuzak! "Ali'nin yaşamasına izin veremezdim"

Sadakatsiz dizisi 25 Kasım Çarşamba akşamı 8. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne Asya'nın dehşete düşüren planı damga vurdu.

Sadakatsiz son bölümde Volkan’ın Ali’yi kendi yanına çekme çabaları Asya’yı tedirgin etti. Oğlunu kaybetme korkusu yaşayan Asya, Ali'yi Volkan ve Derin'in yaşadığı eve götürdü. Babasını başka bir kadının evinde gören Ali büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak Volkan söylediği yalanlarla Ali'yi kandırdı.

VOLKAN, ASYA'NIN OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SANDI!

Volkan, Ali'ye annesi Asya hakkında gerçeklerin dışında şeyler anlatınca Ali annesinden soğudu. Oğlunu da kaybetmeyi göze alamayan Asya kendi kendiyle baş başa kaldı. Ali’yi alıp kaçan Asya'yı Volkan takip etti ancak onları bulamadı.

Volkan'ı eve çağıran Asya ise planını devreye soktu. Asya, Ali’yi öldürdüğünü ima etti ve elindeki saçları gösterdi.

Volkan, onu ağzından çıkanlarla deliye döndü.