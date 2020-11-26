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Sadakatsiz 8. son bölüm final sahnesinde Asya'dan Volkan'a büyük tuzak! "Ali'nin yaşamasına izin veremezdim"

26.11.2020 01:17 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin dizisi Sadakatsiz 8. son bölümüyle ekrana geldi. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümünde seyirciyi şoke eden bir final yaşandı. Asya, kendisinden nefret ettiğini söyleyen oğlu Volkan'ı yanına çekmek için büyük bir plan yaptı. Volkan'ı eve çağıran Asya, Ali'yi öldürdüğünü ima etti. Çılgına dönen Volkan ise Asya'nın boğazına yapıştıktan sonra yere fırlattı. O sırada içeri giren Ali ise annesini kanlar içinde yerde görünce büyük şok yaşadı.

Sadakatsiz dizisi 25 Kasım Çarşamba akşamı 8. bölümüyle ekrana geldi. BBC Studios’un Doctor Foster isimli dizisinin Türkiye uyarlaması olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mednova'nın üstlendiği ve Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz'in son bölümüne Asya'nın dehşete düşüren planı damga vurdu.

Sadakatsiz son bölümde Volkan’ın Ali’yi kendi yanına çekme çabaları Asya’yı tedirgin etti. Oğlunu kaybetme korkusu yaşayan Asya, Ali'yi Volkan ve Derin'in yaşadığı eve götürdü. Babasını başka bir kadının evinde gören Ali büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak Volkan söylediği yalanlarla Ali'yi kandırdı.

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VOLKAN, ASYA'NIN OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SANDI!

Volkan, Ali'ye annesi Asya hakkında gerçeklerin dışında şeyler anlatınca Ali annesinden soğudu. Oğlunu da kaybetmeyi göze alamayan Asya kendi kendiyle baş başa kaldı. Ali’yi alıp kaçan Asya'yı Volkan takip etti ancak onları bulamadı.

Volkan'ı eve çağıran Asya ise planını devreye soktu. Asya, Ali’yi öldürdüğünü ima etti ve elindeki saçları gösterdi.

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Volkan, onu ağzından çıkanlarla deliye döndü.

Oğluna zarar vermesini kabullenemeyen Volkan’ın gözü döndü ve Asya'ya saldırarak boğazını sıktı.

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Volkan daha sonra ise Asya'yı yere savurdu. Başını çarpan Asya kanlar içinde yerde kaldı.

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ALİ GÖRDÜĞÜ KORKUNÇ MANZARAYLA ŞOKE OLDU

Volkan ise Asya'nın başında kendisine hakaretler ederken, o sırada salona Ali geldi. Ali annesini kanlar içinde yerde görünce hayatının şokunu yaşadı.

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Volkan ise yaşadığını anladığı oğluna sarılmak istedi ancak Volkan çok sevdiği babasından uzaklaşarak annesinin yanına koştu.

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SADAKATSİZ'DE ASYA'NIN PLANI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Sadakatsiz son bölümdeki şaşırtan final sahnesi sosyal medyada da gündem oldu. Dizi Twitter'da uzun süre TT listesinde ilk sıralarda yer aldı. İşte sosyal medyadaki paylaşımlardan bazıları:

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