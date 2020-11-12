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Sadakatsiz geceye damga vurdu... 11 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

12.11.2020 07:32 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz geceye damga vurdu... 11 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

11 Kasım Çarşamba günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. 11 Kasım 2020 Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu mu? Peki 11 Kasım Çarşamba akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

11 Kasım Çarşamba akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 11 Kasım 2020 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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kuruluş osman

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Çarşamba günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra yayınlanan ve izleyicinin takip ettiği "Esra Erol'da" programının ardından akşam kuşağında "Kuruluş Osman" dizisi seyirciyle buluştu.

Dün Show TV'de akşam kuşağında, "Güldür Güldür Show" programı ekranlara geldi.

Kanal D'de akşam kuşağında ise "Kanal D Ana Haber Bülteni" sonrasında başrolünde Cansu Dere'nin oynadığı "Sadakatsiz" dizisi yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında "Ana Haber Bülteni" sonrasında "Yeni Nesil Ajan XXX3" yabancı sinema izleyicisinin karşısına çıktı.

Fox TV'de ise öğleden sonra sırasıyla; "Zuhal Topal'la Sofrada", "Selçuk Tepeli ile Ana Haber" ve sevilen dizi "Sen Çal Kapımı" ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında ise "Benim Adım Melek" dizisi izleyici ile buluştu.

TV 8 ekranlarında gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yarışmasından sonra akşam kuşağında "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi ekranlara geldi.

cansu dere sadakatsiz

11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 11 Kasım Çarşamba reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların 11 Kasım total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Geçtiğimiz hafta aynı gün izlenme oranlarını merak edenler için, 4 Kasım total izlenme oranları;

ATV'de akşam kuşağında "Kuruluş Osman" dizisi totalde en çok izlenen dizi olarak ilk sıraya yerleşti.

Kanal D'de akşam kuşağında yayınlanan başrolünde Cansu Dere'nin oynadığı "Sadakatsiz" dizisi ikinci sıraya yerleşti.

Reyting yarışında üçüncü sırada akşam kuşağında yayınlanan "Kuruluş Osman" dizisinin özet bölümü yer aldı.

Total rakamlara göre dördüncü sırada "Sadakatsiz" dizisinin özet bölümü yer aldı.

Fox TV'de yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber" en çok izlenenler listesinde beşinci sıradan kendine yer buldu.

*4 Kasım 2020 Çarşamba günün totalde en çok izlenen yapımı "Kuruluş Osman" olurken durum AB ve ABC listesinde değişti. AB ve ABC listesinde günün en çok izlenen dizisi "Sadakatsiz" oldu.

TV yayın akışı 12 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 12 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...


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