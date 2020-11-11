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TV yayın akışı 12 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

11.11.2020 17:54 | Son Güncelleme:
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TV yayın akışı 12 Kasım 2020 Perşembe! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

12 Kasım Perşembe günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı televizyon seyircileri tarafından merakla araştırılıyor. 12 Kasım Perşembe günü Show TV ekranlarına Alev Alev dizisi gelecek. Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova ve Kalk Gidelim dizileri, Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, Kocan Kadar Konuş filmleri ile MasterChef Türkiye yarışması izleyicilerle buluşacak. Peki, Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl?

Televizyon izleyicileri 12 Kasım Perşembe TV yayın akışı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor. 12 Kasım Perşembe akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. 12 Kasım Perşembe Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışı tüm kanallar

BUGÜN KANALLARDA NE VAR?

Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 12 Kasım Perşembe günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 12 Kasım Perşembe TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...

TV YAYIN AKIŞI

TV yayın akışı 11 Kasım 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...TV yayın akışı 11 Kasım 2020 Çarşamba! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

12 KASIM PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Alev Alev (Yeni Dizi)
22:15 Alev Alev (Tekrar)
0030 Arıza
03:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
05:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:35 Kırgın Çiçekler
04:20 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Zahide Yetiş’le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
23:30 Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı
01:40 Gelinim Mutfakta
04:00 Gelinim Mutfakta
04:15 Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Dostum Dünyası
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Mucize Doktor (Yeni Bölüm)
23:55 Hepsi Benim
01:45 Zuhal Topal’la Sofrada
03:30 Temizlik Benim İşim
04:30 Kadın
06:00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
22:30 Kocan Kadar Konuş (Yerli Sinema)
00:30 Asura: Çılgınlar Şehri
03:00 Demet ve Alişan İle Sabah Sabah
05:00 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Kırmızı Oda
11:30 Doğduğun Ev Kaderindir
14:15 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
02:30 Doya Doya Moda
04:30 8X8
05:15 Bilginiz Olsun

TRT1 YAYIN AKIŞI

05:45 Seksenler
06:30 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:30 Kalk Gidelim (Yeni Bölüm)
23:45 3’Te 3
01:00 Benim Adım Melek
03:50 Fazlası Zarar

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