Seçkin Özdemir'in eski haline bakın!

Seçkin Özdemir'in bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Demet Özdemir'in Flash TV'deki dans görüntüleri geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Ve Seçkin Özdemir sevgilisine bu konuda destek olmuştu. Bugün ise Özdemir'in eski bir görüntüsü ortaya çıktı.

Yakışıklı oyuncunun yıllar önce DJ'lik yaptığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

GÜLŞEN'İ KONUK ALMIŞ

Oyunculuk kariyerinden önce DJ'lik yapan Seçkin Özdemir, programına şarkıcı Gülşen'i konuk almış. Seçkin Özdemir'in yıllar önceki görüntülerinde diksiyonu, enerji ve değişen imajı dikkatlerden kaçmadı.

DEMET ÖZDEMİR'İN DE DANS GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in de yıllar önce Flash TV ekranlarında dans ettiği görüntüleri ortaya çıkmıştı.

