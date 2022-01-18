Fenomen Mia'yı herkes Seda Sayan sandı

Instagram hesabını aktif kullanan, özellikle fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle dikkat çeken Seda Sayan yine gündemde... Estetikleriyle zaman zaman gündeme gelen Seda Sayan ile Mia'nın benzerliği herkesi şaşırttı.

Sosyal medyada fenomen olan Mia'nın son pozları 2. Sayfa tarafından paylaşıldı. Mia'nın Seda Sayan'ın benzerliği gündem oldu.

Sosyal medya ünlüsü Mia’yı görenler "Seda sayan imaj değiştirdi sandım", "Zaten Seda Sayan değil mi?", "Herkes Seda Sayan oldu" yorumlarında bulundu.



