Estetik yaptıran Berksan: Seda Sayan’ın kardeşi olmayı...

Yaptırdığı Fransız askısı operasyonuyla gündeme gelen şarkıcı Berksan 2.Sayfa programına telefonla bağlandı. “Bir anda karar verilen bir şey değil" diyen Berksan "Pandemi döneminde hızlı bir kilo kaybı yaşadım. Kilo kaybından dolayı yüzümdeki değişimi görmek istemiyordum ameliyat oldum. Bu birine benzemek için yapılmış bir ameliyat değil" dedi.

Operasyonun ardından "Seda Sayan’a benzemiş", "Seda Sayan’ın kardeşi gibi olmuş" yorumlarına da değinen Berksan, "Seda Sayan’ın kardeşi olmayı öper başıma koyarım, herhalde cesaretimi benzettiler" dedi.

"KİM NE İSTİYORSA ONU YAPSIN"

Değişimi hakkında konuşan ünlü şarkıcı, "Aynaya baktığımda eski Berksan’ı görüyorum. Bütün merakları kafalardan sileceğim. İlk paylaşımım operasyon sonrası olduğu için farklı duruyor. Yapılan yorumlardan en çok 'Seda Sayan’a benzemiş' yorumları güldürdü. Birbirimize karışmaya son verelim. ‘Kadınlar onu yapar mı, erkekler onu yapar mı?’ Bırakın kim ne istiyorsa onu yapsın! Ben şaşırıyorum... Yemeden içmeye, giyinmeden konuşmaya her şey konuşuluyor. İnsanlar bu tarz kararları çok kolay veremezler ben bunu düşünüp de yaptım. Yakın çevrem normal karşıladı, şu an iyileşme sürecindeyim evdeyim. Durumdan memnunum. Bu kadar sevildiğimi de bilmiyordum. Beni iki ay sonra görünce ‘Berksan hayırdır’ demesinler diye paylaştım" ifadelerini kullandı.

