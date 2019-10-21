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Selin Ciğerci düğün öncesi gelin hamamı yaptı

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 21.10.2019 01:06 | Son Güncelleme

Sevgilisi Gökhan Çıra ile gelecek hafta sonu evlenecek olan Selin Ciğerci, gelin hamamı tertipledi. Ünlü fenomen Selin Ciğerci'nin gelin dansöz de oynadı.

Selin Ciğerci düğün öncesi gelin hamamı yaptı

Selin Ciğerci ile sevgilisi eski futbolcu Gökhan Çıra, 28 Ekim'de dünya evine girecek. İki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra geçtiğimiz haftalarda Ciğerci'yi istemeye gitmişti.

28 Ekim'de evlenecek olan Selin Ciğerci, kına gecesi ve düğün öncesinde yakın arkadaşlarıyla birlikte gelin hamamı düzenledi.

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İstanbul'daki lüks bir otelin hamamında düzenlenen gelin hamamında Selin Ciğerci dansöz de oynattı.

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Ciğerci o anları Instagram hesabından paylaştı.

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Ünlü çift 28 Ekim Pazartesi günü evlenecek. 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Gökhan Çıra’dan geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi alan Selin Ciğerci, gözyaşlarına boğulmuş ve bu anları instagram hesabından paylaşmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci gökhan çıra gelin hamamı

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