Şeyma Subaşı paylaştı eski sevgili yorum yaptı

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı her anını her özel günün takipçileriyle birlikte yaşıyor.

Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak kızının doğum gününü kutladı. 'Benim güzel kızım iyi ki doğmuş" notuyla kızının onlarca fotoğrafını paylaşan Subaşı'nı yorum ve beğeni yağdı.

Şeyma Subaşı'nın notuna eski sevgiliden de yorum gecikmedi. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra beraber olduğu sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia eski sevgilisini takibi bırakmadı. Senia Melisa'nın doğum gününü paylaşarak kalp emojisi koydu. Herkes "Eski sevgili takipte" yorumları yaptı.



