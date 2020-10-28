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Şeyma Subaşı paylaştı eski sevgili yorum yaptı

28.10.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı paylaştı eski sevgili yorum yaptı

Şeyma Subaşı ile 1,5 yıllık ilişkisi bitince ülkesinde dönen Gudio Senia Şeyma Subaşı'yı halen takip ediyor. Gudio Senia son olarak da Subaşı'nın paylaşımına yorum yaptı.

Yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Şeyma Subaşı her anını her özel günün takipçileriyle birlikte yaşıyor.

Şeyma Subaşı kızı Melisa Ilıcalı ile fotoğraflarını paylaşarak kızının doğum gününü kutladı. 'Benim güzel kızım iyi ki doğmuş" notuyla kızının onlarca fotoğrafını paylaşan Subaşı'nı yorum ve beğeni yağdı.

Ekran Alıntısı

Şeyma Subaşı'nın notuna eski sevgiliden de yorum gecikmedi. Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra beraber olduğu sevgilisi İtalyan DJ Guido Senia eski sevgilisini takibi bırakmadı. Senia Melisa'nın doğum gününü paylaşarak kalp emojisi koydu. Herkes "Eski sevgili takipte" yorumları yaptı.


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