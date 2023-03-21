Simge Sağın ve İrem Derici iddialı tarzlarıyla dikkat çekti! İkisi de favorisini açıkladı

Simge Sağın ve İrem Derici sosyal medyanın gündeminde... Aşkın Olayım şarkısıyla rekorlar kıran Simge ve Survivor yarışmacısı Atakan ile aradığı aşkı bulan İrem Derici sahneye siyah iddialı tarzlarıyla çıktı.

Göğüs ve bacak dekoltesiyle dikkat çeken iki isim sosyal medyada hemen gündem oldu. 2. Sayfa ise "Simge Sağın ve İrem Derici benzer tarzlarla sahnede… Favoriniz?" diyerek güzel isimleri paylaştı.

İrem Derici "Simgeciyiz" derken Simge de arkadaşına iltifat ederek "Benim favorim İrem" dedi.

İkilinin tarzlarına ise hayranlarından beğeni yağdı.