MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Simge Sağın ve İrem Derici iddialı tarzlarıyla dikkat çekti! İkisi de favorisini açıkladı

Simge Sağın ve İrem Derici iddialı tarzlarıyla dikkat çekti! İkisi de favorisini açıkladı

21.03.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahnede iddialı olmayı seven iki isim: Simge Sağın ve İrem Derici... Son dönemde aşk hayatıyla gündeme gelen İrem Derici ve Aşkın Olayım ile rekorlar giren Simge Sağın sahne tarzlarıyla gündem olunca bakın favorilerini nasıl açıkladılar...

Simge Sağın ve İrem Derici iddialı tarzlarıyla dikkat çekti! İkisi de favorisini açıkladı

Simge Sağın ve İrem Derici sosyal medyanın gündeminde... Aşkın Olayım şarkısıyla rekorlar kıran Simge ve Survivor yarışmacısı Atakan ile aradığı aşkı bulan İrem Derici sahneye siyah iddialı tarzlarıyla çıktı.

Göğüs ve bacak dekoltesiyle dikkat çeken iki isim sosyal medyada hemen gündem oldu. 2. Sayfa ise "Simge Sağın ve İrem Derici benzer tarzlarla sahnede… Favoriniz?" diyerek güzel isimleri paylaştı.

İrem Derici "Simgeciyiz" derken Simge de arkadaşına iltifat ederek "Benim favorim İrem" dedi.

Ekran Alıntısı

İkilinin tarzlarına ise hayranlarından beğeni yağdı.

Fragmanı paylaştı! Yorumu olay oldu Fragmanı paylaştı! Yorumu olay oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fragmanı paylaştı! Yorumu olay olduFragmanı paylaştı! Yorumu olay oldu
Eteğini savurdu, açılmasına aldırış etmediEteğini savurdu, açılmasına aldırış etmedi
Hamileyken linç edilmişti! Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babasına vedası herkesi ağlattıHamileyken linç edilmişti! Ünlü sunucu Ezgi Sertel'in babasına vedası herkesi ağlattı
Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

İstanbul'da iğrenç olay! Ünlü iş kadınını bayıltıp tecavüz etti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Şengör'ün canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Altaylı reklam arasına gitti

Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar

Sipariş verdiler... Yemekler masaya gelince gözyaşlarını tutamadılar

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

'Oy oranı sürpriz oldu, ben şaşırdım...'

'Oy oranı sürpriz oldu, ben şaşırdım...'

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

Canlı yayında gergin dakikalar! Sinirlenip yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

Camper, Under Armour, Puma ve Adidas ayakkabılarda %45'e varan indirim!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Moda dünyasının en gözde markalarında %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.