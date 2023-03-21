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  4. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç fragmanı o sözlerle paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç fragmanı o sözlerle paylaştı

21.03.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinde zorla evlendirilen Nursema gerdek gecesinde camdan itilmişti. Gündem olan sahnelerden sonra Kızılcık Şerbeti fragmanı merakla bekleniyordu. Kızılcık Şerbeti Nursema karakterini canlandıran Ceren Karakoç fragmanı o sözlerle paylaşınca gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç fragmanı o sözlerle paylaştı

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ceren Yalazoğlu son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti zorla evlendirme sahneleriyle gündem olmuştu.

RTÜK tarafından da inceleme başlatılan dizide gerdek gecesinde "Soyun lan" diye bağıran İbrahim'den korkan Nursema ağlayarak cama koştu. "Gel lan buraya" diyen İbrahim Nursema'yı aşağıya itti.

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Gündeme damga vuran sahnelerden sonra Kızılcık Şerbeti fragmanı merakla bekleniyordu. Kızılcık Şerbeti Nursema fragmanı paylaşarak "Bu fragmanda gördüğünüz her şey gerçektir rüya değildi" diyerek herkesi heyecanlandırdı.

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KIZILCIK ŞERBETİ FRAGMAN

Kızılcık Şerbeti 20. bölüm 2. fragmanında Nursema, "Bu ruh hastası beni camdan aşağı attı" diyerek zorla evlendirildiği İbrahim'i herkesin gözü önünde ifşa etti. Annesi Pembe'yi başına gelenlerin en büyük sorumlusu olarak gören Nursema, "Senin gibi bir annem yok benim, senin gibi bir babam da" diyerek adeta hesap sordu.

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