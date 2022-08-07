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VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Golün asistini yapan isim Mbaye Diagne.
GOL! Fabio Borini, farkı 1'e indiren golü atıyor.
Alanyaspor, Jure Balkovec ile serbest vuruş kullanacak.
Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fabio Borini - Efecan Karaca mücadelesinde hakem, Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini, sarı kart görüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Caner Erkin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.
Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Wilson Eduardo - Caner Erkin mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.
Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.
Otabek Shukurov - Daniel Candeias mücadelesinde hakem, Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
Alanyaspor, Yusuf Özdemir ile serbest vuruş kullanacak.
Wilson Eduardo, Davide Biraschi tarafından faulle durduruluyor.
Daniel Candeias, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Fabio Borini şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mbaye Diagne tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Davide Biraschi.
Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir faul yapıyor.
Alanyaspor takımında Daniel Candeias, sarı kart görüyor.
Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.
Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor
Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Alanyaspor adına Umut Güneş kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Efecan Karaca, Magomed Ozdoev tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza saha içinde topla buluşan Burak Bekaroğlu için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Alanyaspor, Yusuf Karagöz ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.
Umut Güneş - Burak Bekaroğlu mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük adına şanssız an Davide Biraschi tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Levent Mercan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Alanyaspor, Daniel Candeias ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov faul yapıyor.
Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile serbest vuruş kullanacak.
Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor.
Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Otabek Shukurov ile serbest vuruş kullanacak.
Otabek Shukurov, Umut Güneş tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.
Mbaye Diagne için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Efecan Karaca, gol pasını veren isim.
GOL! Efkan Bekiroğlu ile Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Levent Mercan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Leroy Fer.
Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.
Efkan Bekiroğlu, Fabio Borini tarafından faulle durdurulduğu için Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Efkan Bekiroğlu.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.
Umut Güneş - Matteo Ricci mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Jure Balkovec ile Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Güneş, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.
Wilson Eduardo, Caner Erkin tarafından faule maruz kalıyor.
Efecan Karaca, gol pasını veren isim.
GOL! Wilson Eduardo Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Burak Bekaroğlu penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Alanyaspor takımında Efkan Bekiroğlu faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.
Alanyaspor takımında Furkan Bayır hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Furkan Bayır - Mbaye Diagne mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Mbaye Diagne lehine faul kararı veriyor.
Wilson Eduardo rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Mbaye Diagne, orta yuvarlakta Furkan Bayır tarafından faule maruz kalıyor.
Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mbaye Diagne, Furkan Bayır tarafından faule maruz kalıyor.
Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Ozdoev geçiyor.
Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yusuf Karagöz.
Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Levent Mercan - Efecan Karaca mücadelesinde hakem, Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.
Efecan Karaca topa eliyle müdahale ediyor.
Alanyaspor, Fatih Aksoy ile serbest vuruş kullanacak.
Efecan Karaca, Magomed Ozdoev tarafından faulle durdurulduğu için Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Efkan Bekiroğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.
Otabek Shukurov - Daniel Candeias mücadelesinde hakem, Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.
Alanyaspor takımından Jure Balkovec ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.