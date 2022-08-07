SPOR

CANLI
Tüm maçlar
Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Zorbay Küçük Maç Saati 07 Ağustos 19:15
58'
İY: 0 - 2
1 2
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Alanyaspor
Alanyaspor
Fabio Borini 56'
19' Wilson Eduardo 28' Efkan Bekiroğlu

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Golün asistini yapan isim Mbaye Diagne.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Fabio Borini, farkı 1'e indiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor, Jure Balkovec ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Fabio Borini - Efecan Karaca mücadelesinde hakem, Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | Alanyaspor

    Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Faul | Alanyaspor

    Wilson Eduardo - Caner Erkin mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Otabek Shukurov - Daniel Candeias mücadelesinde hakem, Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor, Yusuf Özdemir ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Wilson Eduardo, Davide Biraschi tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetsiz Şut | Alanyaspor

    Daniel Candeias, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Fabio Borini şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Davide Biraschi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Alanyaspor

    Alanyaspor takımında Yusuf Özdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Alanyaspor

    Alanyaspor takımında Daniel Candeias, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Alanyaspor

    Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Frikik | Alanyaspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Alanyaspor adına Umut Güneş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Efecan Karaca, Magomed Ozdoev tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza saha içinde topla buluşan Burak Bekaroğlu için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor, Yusuf Karagöz ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | Alanyaspor

    Umut Güneş - Burak Bekaroğlu mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Elle Oynama | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Mbaye Diagne topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Direk | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük adına şanssız an Davide Biraschi tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Levent Mercan çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor, Daniel Candeias ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Otabek Shukurov faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Alanyaspor

    Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Alanyaspor

    Alanyaspor takımından Daniel Candeias ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Otabek Shukurov ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Faul | Alanyaspor

    Otabek Shukurov, Umut Güneş tarafından faulle durdurulduğu için VavaCars Fatih Karagümrük serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Asist | Alanyaspor

    Efecan Karaca, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Gooolll | Alanyaspor

    GOL! Efkan Bekiroğlu ile Alanyaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Levent Mercan faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Leroy Fer.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Efkan Bekiroğlu, Fabio Borini tarafından faulle durdurulduğu için Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Efkan Bekiroğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Matteo Ricci geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Alanyaspor

    Umut Güneş - Matteo Ricci mücadelesinde hakem, VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Orta | Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Alanyaspor

    Jure Balkovec ile Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Umut Güneş, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Wilson Eduardo, Caner Erkin tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Asist | Alanyaspor

    Efecan Karaca, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Gooolll | Alanyaspor

    GOL! Wilson Eduardo Alanyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Burak Bekaroğlu penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Faul | Alanyaspor

    Alanyaspor takımında Efkan Bekiroğlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Sarı Kart | Alanyaspor

    Alanyaspor takımında Furkan Bayır hakem Zorbay Küçük tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Alanyaspor

    Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Alanyaspor

    Furkan Bayır - Mbaye Diagne mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Mbaye Diagne lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Ofsayt | Alanyaspor

    Wilson Eduardo rakip yarı alanın ortalarında ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Mbaye Diagne şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Alanyaspor

    Mbaye Diagne, orta yuvarlakta Furkan Bayır tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Alanyaspor

    Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Alanyaspor

    Mbaye Diagne, Furkan Bayır tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Alanyaspor

    Alanyaspor takımından Yusuf Özdemir şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Magomed Ozdoev geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Alanyaspor

    Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yusuf Karagöz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Levent Mercan - Efecan Karaca mücadelesinde hakem, Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Elle Oynama | Alanyaspor

    Efecan Karaca topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor, Fatih Aksoy ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Efecan Karaca, Magomed Ozdoev tarafından faulle durdurulduğu için Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Alanyaspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Efkan Bekiroğlu ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Alanyaspor

    Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Otabek Shukurov - Daniel Candeias mücadelesinde hakem, Alanyaspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Alanyaspor

    Alanyaspor takımından Jure Balkovec ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Alanyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Alanyaspor Alanyaspor
İsabetli Şut
2
2
İsabetsiz Şut
8
3
Kurtarış
0
1
Korner
7
1
Faul
14
12
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
2
2
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Alanyaspor Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Alanyaspor Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Alanyaspor Alanyaspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.