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STADYUM:
Kaliningrad Stadium
LİG :
Dünya Kupası 2018 Grup E
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Haziran 2018 | 21:00
Sırbistan
5' Aleksandar Mitrovic
33' Sergej Milinkovic-Savic
39' Luka Milivojevic
45' Nemanja Matic
1
0
İYS
İsviçre
Takım Kadroları
Sırbistan
1
Vladimir Stojkovic
3
Dusko Tosic
11
Aleksandar Kolarov
6
Branislav Ivanovic
15
Nikola Milenkovic
21
Nemanja Matic
45'
10
Dusan Tadic
4
Luka Milivojevic
39'
20
Sergej Milinkovic-Savic
33'
9
Aleksandar Mitrovic
17
Filip Kostic
İsviçre
1
Yann Sommer
2
Stephan Lichtsteiner
13
Ricardo Rodriguez
22
Fabian Schar
5
Manuel Akanji
11
Valon Behrami
15
Blerim Dzemaili
23
Xherdan Shaqiri
10
Granit Xhaka
9
Haris Seferovic
14
Steven Zuber
Yedekler
12
Predrag Rajkovic
23
Marko Dmitrovic
2
Antonio Rukavina
14
Milan Rodic
5
Uros Spajic
13
Milos Veljkovic
22
Adem Ljajic
7
Andrija Zivkovic
16
Marko Grujic
8
Aleksandar Prijovic
19
Luka Jovic
18
Nemanja Radonjic
Yedekler
21
Roman Bürki
12
Yvon Mvogo
20
Johan Djourou
6
Michael Lang
3
Francois Moubandje
4
Nico Elvedi
16
Gelson Fernandes
8
Remo Freuler
17
Denis Zakaria
18
Mario Gavranovic
19
Josip Drmic
7
Breel Embolo
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.