SPOR
STADYUM: Kaliningrad Stadium LİG : Dünya Kupası 2018 Grup E MAÇ TARİH SAATİ: 22 Haziran 2018 | 21:00
Sırbistan
5' Aleksandar Mitrovic 33' Sergej Milinkovic-Savic 39' Luka Milivojevic 45' Nemanja Matic
1 0
İYS
İsviçre
  Takım Kadroları

Sırbistan

  • 1 Vladimir Stojkovic
  • 3 Dusko Tosic
  • 11 Aleksandar Kolarov
  • 6 Branislav Ivanovic
  • 15 Nikola Milenkovic
  • 21 Nemanja Matic 45'
  • 10 Dusan Tadic
  • 4 Luka Milivojevic 39'
  • 20 Sergej Milinkovic-Savic 33'
  • 9 Aleksandar Mitrovic
  • 17 Filip Kostic

İsviçre

  • 1 Yann Sommer
  • 2 Stephan Lichtsteiner
  • 13 Ricardo Rodriguez
  • 22 Fabian Schar
  • 5 Manuel Akanji
  • 11 Valon Behrami
  • 15 Blerim Dzemaili
  • 23 Xherdan Shaqiri
  • 10 Granit Xhaka
  • 9 Haris Seferovic
  • 14 Steven Zuber

Yedekler

  • 12 Predrag Rajkovic
  • 23 Marko Dmitrovic
  • 2 Antonio Rukavina
  • 14 Milan Rodic
  • 5 Uros Spajic
  • 13 Milos Veljkovic
  • 22 Adem Ljajic
  • 7 Andrija Zivkovic
  • 16 Marko Grujic
  • 8 Aleksandar Prijovic
  • 19 Luka Jovic
  • 18 Nemanja Radonjic

Yedekler

  • 21 Roman Bürki
  • 12 Yvon Mvogo
  • 20 Johan Djourou
  • 6 Michael Lang
  • 3 Francois Moubandje
  • 4 Nico Elvedi
  • 16 Gelson Fernandes
  • 8 Remo Freuler
  • 17 Denis Zakaria
  • 18 Mario Gavranovic
  • 19 Josip Drmic
  • 7 Breel Embolo
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