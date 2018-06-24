SPOR
STADYUM: Kolombiya LİG : Dünya Kupası 2018 Grup H MAÇ TARİH SAATİ: 24 Haziran 2018 | 21:00
Polonya
0 1
42'
Kolombiya
32' Abel Aguilar 32' Mateus Uribe 40' Yerry Mina
  Takım Kadroları

Polonya

  • 1 Wojciech Szczesny
  • 20 Lukasz Piszczek
  • 2 Michal Pazdan
  • 18 Bartosz Bereszynski
  • 5 Jan Bednarek
  • 10 Grzegorz Krychowiak
  • 13 Maciej Rybus
  • 19 Piotr Zielinski
  • 6 Jacek Goralski
  • 9 Robert Lewandowski
  • 23 Dawid Kownacki

Kolombiya

  • 1 David Ospina
  • 4 Santiago Arias
  • 17 Johan Mojica
  • 23 Davinson Sanchez
  • 13 Yerry Mina
  • 8 Abel Aguilar 32'
  • 11 Juan Cuadrado
  • 10 James Rodriguez
  • 20 Juan Quintero
  • 5 Wilmar Barrios
  • 9 Radamel Falcao

Yedekler

  • 22 Lukasz Fabianski
  • 12 Bartosz Bialkowski
  • 15 Kamil Glik
  • 3 Artur Jedrzejczyk
  • 4 Thiago Cionek
  • 16 Jakub Blaszczykowski
  • 17 Slawomir Peszko
  • 11 Kamil Grosicki
  • 8 Karol Linetty
  • 21 Rafal Kurzawa
  • 14 Lukasz Teodorczyk
  • 7 Arkadiusz Milik

Yedekler

  • 12 Camilo Vargas
  • 22 Jose Cuadrado
  • 2 Cristian Zapata
  • 3 Oscar Murillo
  • 18 Farid Diaz
  • 16 Jefferson Lerma
  • 15 Mateus Uribe 32'
  • 14 Luis Muriel
  • 7 Carlos Bacca
  • 19 Miguel Borja
  • 21 Jose Izquierdo
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