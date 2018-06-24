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STADYUM:
Kolombiya
LİG :
Dünya Kupası 2018 Grup H
MAÇ TARİH SAATİ:
24 Haziran 2018 | 21:00
Polonya
0
1
42'
Kolombiya
32' Abel Aguilar
32' Mateus Uribe
40' Yerry Mina
Takım Kadroları
Polonya
1
Wojciech Szczesny
20
Lukasz Piszczek
2
Michal Pazdan
18
Bartosz Bereszynski
5
Jan Bednarek
10
Grzegorz Krychowiak
13
Maciej Rybus
19
Piotr Zielinski
6
Jacek Goralski
9
Robert Lewandowski
23
Dawid Kownacki
Kolombiya
1
David Ospina
4
Santiago Arias
17
Johan Mojica
23
Davinson Sanchez
13
Yerry Mina
8
Abel Aguilar
32'
11
Juan Cuadrado
10
James Rodriguez
20
Juan Quintero
5
Wilmar Barrios
9
Radamel Falcao
Yedekler
22
Lukasz Fabianski
12
Bartosz Bialkowski
15
Kamil Glik
3
Artur Jedrzejczyk
4
Thiago Cionek
16
Jakub Blaszczykowski
17
Slawomir Peszko
11
Kamil Grosicki
8
Karol Linetty
21
Rafal Kurzawa
14
Lukasz Teodorczyk
7
Arkadiusz Milik
Yedekler
12
Camilo Vargas
22
Jose Cuadrado
2
Cristian Zapata
3
Oscar Murillo
18
Farid Diaz
16
Jefferson Lerma
15
Mateus Uribe
32'
14
Luis Muriel
7
Carlos Bacca
19
Miguel Borja
21
Jose Izquierdo
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.