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Tepki çeken görüntülere Demet Akalın'dan açıklama geldi

30.11.2020 16:56 | Son Güncelleme:
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Tepki çeken görüntülere Demet Akalın'dan açıklama geldi

Şanlıurfa'ya giden şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için AKP'li belediye restoranlara getirilen müşteri kabul etme yasağını delmişti. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrasında gelen tepkiler üzerine bir açıklama da Akalın'dan geldi.

Son dönemde hızla yükselişe geçen corona vakaları nedeniyle hükümet bir dizi önlemler almıştı. Bunlardan birisi de restoranların müşteri kabul etme kısıtlamasıydı. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine giden şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için kısıtlamaya rağmen Şanlıurfa Belediyesi'ne ait Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki restoran açılmıştı. Şanlıurfa’da corona virüsü yasağını Demet Akalın ve Alişan için delen AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Demet Akalın gelen eleştirilerin ardından açıklama yaptı.

Alişan ve Demet Akalın yasağı deldi mi? Şanlıurfa Belediyesi tesislerinde kebap keyfi tepki çekince...Alişan ve Demet Akalın yasağı deldi mi? Şanlıurfa Belediyesi tesislerinde kebap keyfi tepki çekince...

'HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sanatçı Demet Akalın ve Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ‘Karahantepe’ açıklamasından sonra STAR TV adına Şanlıurfa’ya gelerek Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Karahantepe gibi tarihi mekanlarımızı tanıtmak, Şanlıurfa’nın benzersiz gastronomisine dikkat çekmek istemişlerdir.

Sanatçılar, halka açık olmayan bir mekanda maske, mesafe ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde misafir edilmişlerdir. Benzer programlar, her gün hemen tüm televizyon kanallarında bu şekilde yapılmaktadır. Bu konuda yapılan kasıtlı manipülasyonlara karşı hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

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'KURALLAR ÇERÇEVESİNDE MİSAFİR EDİLDİK'

Demet Akalın, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.

AKP’li belediyenin açıklamasını paylaşan şarkıcı Demet Akalın ise, “Açıklama yapmak bile üzücü!! Biz televizyoncuyuz ve kurallar çerçevesinde misafir edildik!” diye kaydetti.

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