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Tesettürlü hali olay olmuştu! Aycan Yanaç dekolteli pozlarını paylaşınca...

20.03.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan yarışmacı Aycan Yanaç, sosyal medya hesabından tesettürlü anlarını paylaşmıştı. Eski yarışmacı o halleriyle gündem olduktan sonra siyahlar içinde olduğu başka hallerini paylaştı. Aycan Yanaç'ı görenler pek çok yorumda bulundu.

Tesettürlü hali olay olmuştu! Aycan Yanaç dekolteli pozlarını paylaşınca...

2020 ve 2022 yıllarında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasıyla adını duyuran Aycan Yanaç, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Survivor Aycan yaptığı cesur paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekiyor.

1.2 milyon taipçisi olan Aycan Yanaç son olarak başörtülü hallerini paylaşmıştı.

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Bir proje için kapanan Aycan Yanaç son olarak ise siyah dekolteli halini paylaştı.

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Sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağan eski yarışmacıya "Hızlı açıldın", "Tesettürlü çok iyiydi", "Bir öyle bir böyle olmadı bu paylaşımlar", "Çok güzelsin" yorumları geldi.

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Survivor'dan sonra yaptırdığı küçük estetik operasyonlarla dikkat çeken Aycan Yanaç zaman zaman değişimiyle de gündem oluyor.

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Aycan Yanaç sosyal medya Acun Ilıcalı

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