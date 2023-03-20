Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı!

Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki oyuncuları sık sık son halleriyle gündeme geliyor.
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık da yıllar sonra ortaya çıktı.
Burak Memişoğlu, usta sanatçıyı misafir etti. Instagram'dan o anları paylaşan Memişoğlu, "Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey karakterine hayat veren usta sanatçımız Altan Akışık abimizi misafir ettik" dedi.
Akışık’ın son halini görenler, “Dizideki halinden eser kalmamış”, "Yaşlanmışsın kral", "Vay be adam karizma dede olmuş" yorumunda bulunmadan edemedi.