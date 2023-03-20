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Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı!

20.03.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık, yıllar sonra ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’i son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’i Altan Akışık yıllar sonra ortaya çıktı!

Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Necati Şaşmaz gibi isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisindeki oyuncuları sık sık son halleriyle gündeme geliyor.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Doğu Eşrefoğlu rolüyle bilinen ünlü sanatçı Altan Akışık da yıllar sonra ortaya çıktı.

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Burak Memişoğlu, usta sanatçıyı misafir etti. Instagram'dan o anları paylaşan Memişoğlu, "Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey karakterine hayat veren usta sanatçımız Altan Akışık abimizi misafir ettik" dedi.

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Akışık’ın son halini görenler, “Dizideki halinden eser kalmamış”, "Yaşlanmışsın kral", "Vay be adam karizma dede olmuş" yorumunda bulunmadan edemedi.

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