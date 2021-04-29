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  4. Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla olay oldu

Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla olay oldu

29.04.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya, dizideki sahneleriyle gündemdi. Yasak Elma'dan ayrılıyor mu sorularıyla gündemde olan oyuncu tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Yasak Elma'nın Cansu'su Nilperi Şahinkaya tatil pozlarıyla olay oldu

Niperi Şahinkaya, FOX'un en çok izlenen dizisi Yasak Elma'da Cansu rolünü canlandırıyor. Ekrana gelen son bölümlerle birlikte Cansu karakterinde sona gelindiği öne sürülmüştü.

Herkes Şahinkaya Yasak Elma'dan ayrılıyor mu diye merak ederken ünlü oyuncudan tatil pozları geldi.

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Kapanma öncesi soluğu Çeşme'de alan ünlü oyuncu kendini doğaya ve yogaya verdi.

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Niperi Şahinkaya sütyensiz tercihiyle ve bikinili pozlarıyla dikkat çekti. Niperi Şahinkaya'nın paylaşımlarına beğeni yağarken bazı takipçiler de "Diziden ayrıldınız mı?" sorularını sormayı ihmal etmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Yasak Elma dizisi Nilperi Şahinkaya
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