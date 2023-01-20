Zeynep Bastık'tan 'regl öncesi' paylaşımı! Ev halini paylaşıp...

Yaşadığı kaza yüzünden sakatlandığı için yılbaşı da dahil bir süre sahneden uzak kalarak 5 milyon TL kaybeden Zeynep Bastık şu sıralar sahnelere dönerek zararını kapatmayı planlıyor. Kaza sonrası evinde dinlenirken iç çamaşırlı pozlarını sık sık paylaşmasıyla adından söz ettiren Bastık, gündemden düşmedi.

Zeynep Bastık'tan bir ev hali pozu daha geldi. Regl öncesinde olduğunu duyuran Bastık doğal hallerini paylaşarak "Hoşgeldin pms bebek" dedi.

Bastık'ın hayranları güzel şarkıcıya beğeni yağdırdı.

PMS NEDİR?

Halk arasında PMS olarak kısaltılan durum aslında premenstrüel sendrom yani adet öncesi sendrom anlamına gelir. Adet öncesi gerginlik, yani premenstrüel sendrom ya da kısaca PMS, adet öncesi dönemde kadınlar tarafından yaşanan duygudurum dalgalanmaları, göğüslerde hassasiyet, yemek isteği, yorgunluk, sinirlilik ve depresyon gibi çok çeşitli belirti ve semptomların bütününe verilen isimdir.

