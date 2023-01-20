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Şahmaran'ın Şahsu'su Seranay Sarıkaya galaya iddialı transparanıyla geldi

20.01.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serenay Sarıkaya'nın başrollerini Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Şahmaran dizisi Netflix'te gösterime girdi. Dizinin galası ise sosyal medyayı salladı. Sarıkaya galaya siyah transparanı ve yılan detaylı takılarıyla geldi. Gecede güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu ilerleyen saatlerde şarkı söyleyerek herkesi mest etti.

Şahmaran'ın Şahsu'su Seranay Sarıkaya galaya iddialı transparanıyla geldi

Netflix Türkiye yapımı Şahmaran sonunda seyirciyle buluşuyor. Serenay Sarıkaya'nın Şahsu rolüyle başrolde olduğu dizide Burak Deniz, Mustafa Uğurlu ve Mert Ramazan Demir de yer alıyor.

Şahmaran galası da dün gece gerçekleşti. Galaya dizinin başrolü olan Serenay Sarıkaya damga vurdu. Tamamen siyah transparan içinde galaya gelen ve içine yüksel bel bir iç çamaşırı ve siyah sütyen tercih eden Sarıkaya'ya bir bakan bir daha baktı.

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Dekoltesi ve güzelliğiyle sosyal medyanın da gündemine giren Sarıkaya gecede sahneye çıkarak şarkı da söyledi.

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Ekran Alıntısı

ŞAHMARAN KONUSU NE?

Şahsu, tam merkezinde olduğu Şahmaran kehanetinden ve onu bekleyen aşktan habersizdir. Oysa sadece iki kişinin değil, iki ırkın kaderi bu aşka bağlıdır. İnsanların ve yılanların...

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