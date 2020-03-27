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1 yılını uzayda geçirdi! NASA astronotundan ev karantinasında kalma tavsiyeleri

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Küresel bir salgın haline gelen Covid-19’un yayılmasını önlemek için dünyanın dört bir yanında insanlar evlerinde karantinada kalıyorlar. Bazı insanlar evlerinde vakit geçirmekten hoşlanırken bazıları ise evde vakit geçirmeyi ev hapsi olarak tanımlıyor. Eğer siz de evde vakit geçirmekten hoşlanmayan insanlardansanız merak etmeyin, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaklaşık 1 yıl izole olarak yaşayan NASA Astronotu Scott Kelly, izolasyon sürecindeki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştı.

1 yılını uzayda geçirdi! NASA astronotundan ev karantinasında kalma tavsiyeleri

Kelly röportajında izole olarak yaşadığı süreçten şöyle bahsetti: “ Uyumaya gittiğimde işteydim, uyandığımda yine işteydim. Günlerce aynı yerde yaşayıp çalıştığında , eğer izin verirsen iş her şeyi ele geçirebilir hale geliyor. Bu sürecin uzun vadeli olduğunu bildiğimden kendimi buna alıştırdım ve belli bir düzen kurdum. Bu zorlu süreçte birlikte olduğumuz sürece her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum.

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Evimizde sıkışıp kalmışız gibi hissetsek de her zaman yapabileceğimiz bir şeyler var. Çocuklara video konferans üzerinden kitap okuyanlar, zamanlarını ve paralarını bağışlayanlar, yaşlı veya bağışıklık sistemi güçsüz olan komşularına yardımcı olan insanlar gördüm. Bu yalnızca ihtiyacı olanlara değil gönüllülere de birçok yarar sağlamaktadır.”

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Devletimizin ve Sağlık Bakanlığı’nın verdiği tavsiyelere uyalım, sosyal mesafemizi koruyalım, evlerimizde kalalım. Hep beraber bunu yenebiliriz.


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Anahtar Kelimeler:
covid-19, koronavirüs, astronot,

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