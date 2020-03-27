1 yılını uzayda geçirdi! NASA astronotundan ev karantinasında kalma tavsiyeleri

Kelly röportajında izole olarak yaşadığı süreçten şöyle bahsetti: “ Uyumaya gittiğimde işteydim, uyandığımda yine işteydim. Günlerce aynı yerde yaşayıp çalıştığında , eğer izin verirsen iş her şeyi ele geçirebilir hale geliyor. Bu sürecin uzun vadeli olduğunu bildiğimden kendimi buna alıştırdım ve belli bir düzen kurdum. Bu zorlu süreçte birlikte olduğumuz sürece her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum.

Evimizde sıkışıp kalmışız gibi hissetsek de her zaman yapabileceğimiz bir şeyler var. Çocuklara video konferans üzerinden kitap okuyanlar, zamanlarını ve paralarını bağışlayanlar, yaşlı veya bağışıklık sistemi güçsüz olan komşularına yardımcı olan insanlar gördüm. Bu yalnızca ihtiyacı olanlara değil gönüllülere de birçok yarar sağlamaktadır.”

Devletimizin ve Sağlık Bakanlığı’nın verdiği tavsiyelere uyalım, sosyal mesafemizi koruyalım, evlerimizde kalalım. Hep beraber bunu yenebiliriz.



