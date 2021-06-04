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13. yüzyıldan bu yana kırık olan minarenin görüntüsü görenleri şaşkına çeviriyor

04.06.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1801 yılının Mayıs ayında çıkan büyük yangında köyle birlikte yanan camiden geriye sadece ‘Kırık minare’ kalmıştı. Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde Polybotum Antik Kenti’nden getirilen taşlarla yapılan minare ilginç görüntüsüyle dikkatleri çekiyor.

13. yüzyıldan bu yana kırık olan minarenin görüntüsü görenleri şaşkına çeviriyor

Bolvadin ilçesinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan ‘Kırık Minare’, 1801 yılındaki büyük yangında yok olan Erkmenhisarı köyünün günümüze ulaşan tek mimari yapısı olması özelliği taşıyor. 13. yüzyılda tarihi İpek Yolu ve Kral Yolu üzerinde bulunan Erkmenhisarı köyünün, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde ise kalabalık nüfusu ile önemli bir yerleşim yeri olduğu tahmin ediliyor. Osmanlı döneminde de Türkmen köyü olarak kayıtlarda yer alan ve 1801 yılı mayıs ayında çıkan yangında tamamen yok olan Erkmenhisarı köyünde bulunan Akmescit’in minaresi ise ayakta kalmaya başararak günümüze kadar ulaştı. Halk arasında Kırık Minare olarak bilinen ve külahının olmadığı minareyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

MİNARE KORUMA ALTINA ALINDI

kapak

Selçuklu döneminde yapılan bir caminin günümüze kadar gelen tek bölümü olan Kırık Minare’nin 2009 yılında Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce tescillenerek koruma altına alındığını öğrenildi. Minare üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde ise yapımında Polybotum Antik Kenti’nden getirilen taşların kullanıldığı belirtildi. Minarenin bulunduğu Erken Mahallesi sakinlerinden Gani Tek isimli vatandaş caminin özellikle yerli turistlerden büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, minarenin mimari yapısı ile Kırık Hali’nin çok dikkat çekici olduğunu kaydetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
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