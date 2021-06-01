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Akdeniz kanyonlarının tahtını sallayacak Botan Çayı’nda tekne turları başladı! Turistler adeta akın etti

Seray Üstün Seray Üstün
01.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısında alınan normalleşme kararlarıyla birlikte Siirt’te, Akdeniz kanyonlarını aratmayan Botan Çayı’nda tekne turları başladı.

Akdeniz kanyonlarının tahtını sallayacak Botan Çayı’nda tekne turları başladı! Turistler adeta akın etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme kararlarının ardından Siirt’te tekne turları düzenlendi. Tekne turlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Siirt’te Akdeniz’i aratmayan kanyonları ve eşsiz güzellikleriyle Botan Çayı’nda yeni normalleşmeyle birlikte başlayan tekne turları yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor. Tarihi güzellikleri kadar doğa manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan Botan Çayı Akdeniz kanyonlarını aratmıyor.

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Botan Çayı’nda düzenlenen tekne turlarıyla eşsiz güzellikleri olan tarihi yerleri ve doğa harikası olan Botan Çayı’nı görme fırsatı bulacak olan yerli ve yabancı turistler için tekne turlarına başladıklarını belirten Ilısu Deniz Taşıma Kooperatifinde çalışan Yusuf Sevgin, eşsiz manzaraya sahip Akdeniz kanyonlarını aratmayan bir konuma sahip olan Botan Çayı’nda herkesi tekne turu yapmaya davet ettiklerini söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Siirt
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