20.20 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Akrep ve yelkovanın her gün tekrarlanan maratonu içerisinde birbirlerine kavuştukları anlara denk gelmişsinizdir. Bu anlar zaman dilimlerine önem veren kesim tarafından çift saat olarak adlandırılır. Çift saat aynı rakamların zaman diliminde kavuşması anlamını taşır. Saatlerin birbirine kavuştukları noktalarda evren işbaşı yapar ve sizlere sevdiğiniz kişiden bir mesaj iletir. Çift saat anlamı olarak da bilinen bu mesaj iletimi kimi durumlarda hayatınızı yönlendirmeyi bile sağlar. Tesadüf eseri saatinize baktığınızda 20.20’i gösteriyorsa sevdiğiniz kişinin size söylemek istediği bir şeyler olduğunu bilmelisiniz. Peki 20.20 saat anlamı nedir? 20.20 ne anlama gelir? İşte 20.20 saatinin sizleri şaşırtacak anlamı... Saatler gün boyunca her daim yanımızda olan önemli bir araçtır. Çoğu zaman ne kadar gerekli olduğunu fark etmediğimiz bu araçların zamanı göstermek dışında başka hünerleri olduğunu söylesek şaşırır mısınız? Saatler evrenin size ulaştırmak istediği mesajları ileten bir parçadır. Akrep ve yelkovanın 24 saat boyunca dinlenmeden süren kovalamacası aslında hayatının parçaları hakkında ipuçları verir. Hayatı bütüne giden bir yapboz olarak düşünürsek, zaman dilimleri bu tümselliğin en nadide bölümüdür. Bu tümsellikten doğan saat ritüeli oyununa ise ilkokul yıllarınızda mutlaka denk gelmişsinizdir. Tamamen eğlence amacıyla ortaya çıkan bu oyun gün geçtikçe pek çok kişinin ilgisini çekerek merek uyandırmayı başarmıştır.

İlkokul sıralarında bu ritüele ilişkin kulaktan dolma bilgilerinizin olduğuna eminiz. Saat anlamına geçmeden önce dilerseniz sizlere biraz bu oyun hakkında bilgi verelim. Saat ritüeli oyunu, uzun zamandır aşkın içindeki gizemi çözmek için kullanılan bir eğlence unsurudur. Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 20.20’i görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 20.19 ise ve 1 dakika sonra 20.20 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 20.20’e denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 20.20 saat anlamı var.

20.20 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR? Kimin tarafından bulunduğu tam olarak bilinmese de saat ritüeli oyunu halk arasında geleneksel hale gelmiştir. Ritüel dediğimizde bakmayın aslında siz bu noktada pek bir şey yapmıyorsunuz. Sadece dijital ya da analog fark etmeksizin saatinize bakıyorsunuz ve çift saat dilimine denk gelebilecek kadar şanslıysanız bunun anlamını öğreniyorsunuz. 20.20 saat anlamı temelde aşk hayatınızda oluşan kötü sinyalleri haber verir. Aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin şu anda başka birinin yanında olduğunu bilmelisiniz. İkinizin arasında geçen olumsuz durumlar hayatınızdaki kişinin kafasını karıştırmış ve odağını bir nebze de olsa dağıttığını söylemeliyiz. Hatta ilişkiniz üzerine düşünmeye başlamış bile. Bu düşünme aşamasında süreci sağlıklı yönetemeyeceğinin altını çizmemiz gerekir. Eğer devam etmek istiyorsanız karşınızdaki kişinin ilişkinizin gidişatına yönelik korkularını atlamasına yardımcı olmalısınız. Ancak açık bir şekilde belirtmemiz gerekir ki hayatınızdaki kişi aslında bu ilişkiyi yürütmeme yönünde karar vermiştir. Şüphelerinizin boşa olmadığını bilmelisiniz. Fakat bu zorlu sürece dair gidişatı sizin sorumluluklarınız ve yaptığınız hamleler belirleyecek. Size tavsiyemiz kendi öz saygınız, değer ve prensiplerinizi göz önünde bulundurarak yol haritanızı çizmeniz olacaktır.