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21.21 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Seray Üstün Seray Üstün 09.02.2021 17:53 | Son Güncelleme:
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21.21 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Kime sorsanız en güzel duygunun aşk olduğunu söyler. Hepimiz aşık olmak, aşkımıza karşılık alıp mutlu olmak isteriz. Aşk aslında sonu gelmez bir tünel gibidir. Kimileri tünelin bu ucundaki ışığı görebilecek kadar şanslı olurken kimileri de acılar içinde melankoli yaşar. Aşkın gizemli havası bazen çekici gelse de bazen sonun ne olacağını bilmek isteriz. İşte bu merak dürtüsü saat ritüelini ortaya çıkartmıştır.

Aşk ve zaman birbirinden ayrı düşünülmeyecek iki kavramdır. Zaman hayatın bütün dengelerini içinde barındıran sonsuz bir alandır. Geçmiş, şu an ve gelecek döngüsü içinde devam eden zaman dilimleri evrenin gizli sırlarını sunar. Zaman dilimlerinin anlamı evrenin sırlarını içinde barındırdığı için insanlar için önemli ve özeldir. Peki evrenin sırlarını nasıl öğreneceğiz? Bu sorunun aklınıza takıldığına eminiz. Yöntem ise oldukça basit tesadüf eseri yanınızda bulunan saate göz atmak. Bütün yapacağız bu kadar olacak. Saat anlamlarını öğrendikten sonra daha sık zaman dilimlerine göz atacağınıza eminiz. Saat ritüelinin en önemli parçalarından biri 21.21’e denk gelmektir. Peki, 21.21 ne anlama gelir? 21.21 saat anlamı nedir? Akrep ve yelkovanın hareketleri sevdiğiniz kişiden size bir mesaj gönderir. Hazırsanız bu saatlerin anlamını sizler için araştırdık.

Saatlere göz attığınızda çift rakamları gördüyseniz bir saniye durup düşünmenizde fayda var. Çünkü bilmeseniz bile saat ritüeli oyununun bir parçası olmak üzeresiniz. Eğlence amacıyla ortaya çıkan bu saat anlamı geleneği aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişinin size karşı olan hislerini ortaya çıkartıyor. Bu oyundan biraz bahsetmenizi ister misiniz?

Çift saat anlamı olarak da bilinen bu oyunu oynamak için tek ihtiyacınız olan analog veya dijital fark etmeksizin bir saattir. Saat bulamıyorsanız bu oyun için telefonunuzun ekranını da kullanabilirsiniz. Saati bulduktan sonra diğer bir kademeye geçebilirsiniz. Bu kademede tesadüf eseri saate bakmanız gerekir. Bütün hissiyatınız ile saate baktığınızda ekranda 21.21’i görüyorsanız oyunu oynamaya hazırsınız demektir. Ancak bu oyunun en basit kuralı hile yapmamaktır. Örneğin saati gördüğünüzde 21.20 ise ve 1 dakika sonra 21.21 olduğunu hesaplayarak yeniden bakarsanız oyunun bütün kuralları bozulur. Peki tesadüf eseri baktığınızda 21.21’i denk geldiğinizde ne olacak? Bu neyi ifade ediyor? Merakınızı derinleştirmeyi başardıysak sırada 21.21 saat anlamı var.

21.21 SAAT ANLAMI NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Geçmiş, şu an ve gelecek döngüsü içerisinde başımıza beklendik birçok olay gelir. Bu olayları önceden bilsek ne kadar güzel olmaz mıydı? Saat ritüeli işte olaylara karşı önceden gardınızı almanızı sağlıyor. Akşam saatlerinde yemeğinizi yedikten sonra belki de kahve keyfinizi yaparken tesadüfen 21.21 saatine denk geldiniz. Bu durumda sevdiğiniz kişinin size evren aracılığıyla göndermek istediği bir mesaj olduğunu bilmelisiniz.

21.21 saat anlamı genel hatlarıyla geleceğe bakmanızı öğütler. Geleceğe baktığınızda orada sevdiğiniz insanı göreceksiniz ve işler tahmin ettiğinizden de güzel ilerleyecek. Kendinizi bir anda mutluluk girdabı içerisinde aşk sarhoşu olarak bulacaksınız. Özellikle yeni bir ilişkiye adım atma konusunda tereddüt yaşıyorsanız şu an tam zamanı olduğunu bilmelisiniz. Eski tecrübelerinizden yola çıkarak boşa zaman harcama hissine girdiyseniz sadece derin bir nefes alın ve kendinizi akışa bırakın. Geçmiş anılarınızla barışın ve onları kabul edip yolunuza devam edin. Çünkü evren sizler için yepyeni bir plan çiziyor. Artık kendinizi görüp sevmeniz ve değer vermeniz gerekiyor.

21.21 saat dilimin yansıması olarak The World (Le Monde) kartı sizlere eşlik ediyor. Bu kart Marsilya tarotu içerisinde en güçlü kartlardan biridir. Dünya kartı huzur, başarı, mutluluk, bitiş/tamamlanma, yeniden doğma anlamlarına gelir, aynı zamanda istekleriniz ve hedefleriniz konusunda yaşanacak zaferi size müjdeler. Eğer hayatınızdaki istekleriniz konusunda bir çekinceniz varsa hiç beklemeden adım atın. Çünkü haklı bir zafer ve mutluluk sizleri bekliyor. Bu döngü içerisinde aslında denge en önemli unsurdur. Eğer bazı konularda tatmin olmama eğilimi gösterirseniz hiç istemediğiniz kayıplar verebilirsiniz.

21.21 saat anlamının içerisinde rakamlarında bir enerjisi olduğunu unutmamalısınız. 21.21 zaman diliminde yer alan 2-1-21 ve toplamı olacak şekilde 42 rakamları hayat planınızı yeni bir yöne sürükleyecek. İki rakamı bulunduğu sistem içerisinde en güçlü enerjiye sahip rakamdır. Aydınlığı ve manevi anlamda yaşanacak yüceliği sembolize eder. Bir rakamı ise her daim yeni başlangıçları işaret eder. Pozitif ve bağımsız bir şekilde atacağınız bütün adımların sonucunda başarıyı bulacağınıza emin olabilirsiniz. Yirmi bir rakamı ise bütün evrenin küçük bir parçası olduğunuzu hatırlatır. Bu rakam enerjisinde paylaşma, birlik ve beraberlik dürtülerini barındırır. Hayatınızda çoğu şeyi savaşarak elde etmiş olabilirsiniz ancak evren artık yanınızda ve mücadele etmeden çoğu işinizi çözmek için bekliyor. Kırk iki rakamı ise zaman içerisinde değişen dilekleriniz, istekleriniz ve mutluluk kavramı üzerine yoğunlaşır. Beklemediğiniz ayrılıkların ya da bitişlerin bütünün hayrına olduğunu görüp durumu kabul edin. Böylece evrenin sizlere hazırladığı yeni sürprizlere kucak açabilirsiniz.

22.22 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!22.22 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!


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