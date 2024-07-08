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1 saat önce

32 yıl sonra hem kendi mezarını buldu hem de gerçek ailesini

Nevşehir'de 1 günlükken cami avlusuna bırakılan kadın, 32 yıl sonra hem ailesini, hem de öldü diye gömüldüğü mezarını buldu. Genç kadın, adli tıp raporu açıklanınca Nevşehir Adliyesi önünde ve mahallesinde davul zurna çaldırdı.

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