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Mynet Hukuk

Mynet Hukuk

10 dakika önce

5 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara 6 Şubat’ı hatırlattı: “6 Şubat’ı bir daha hissettik”

Kahramanmaraş'ta bugün meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki Pazarcık ilçesindeki vatandaşlara 6 Şubat’ı hatırlattı. İlçedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde depremin şiddetiyle yaşanan sarsıntı ve vatandaşların panik anları yer aldı.

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