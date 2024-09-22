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Mynet Hukuk

Mynet Hukuk

16 dakika önce

Başakşehir'de sürücülerin ters yön kavgası kamerada

Başakşehir'de iki kadın sürücü arasında ters yön nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sürücülerden biri diğerine saldırdı.Taraflar birbirinden şikayetçi olurken olay anı çevre sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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