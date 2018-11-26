Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialardan çok kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı 2. Sayfa programına boşanma iddialarını doğruladı. 1 yıl önce evlenen iki ünlü isim neden boşanıyor?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Acun ve Şeyma'nın boşanma sebebi olarak Çağatay Ulusoy gösteriliyor. Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile aşk mı yaşıyor?

Kısa bir süre önce Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy'nun göğsünde yazan dövmedeki notu fotoğrafının altında paylaşması herkesin aklında bir soru işareti oluşturdu.

Şimdi herkes ayrılık sebebinin Çağatay Ulusoy olup olmadığını konuşuyor.

