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Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.11.2018 11:24 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberleriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın ayrılık sebebinin oyuncu Çağatay Ulusoy olduğu iddia ediliyor.

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. İddialardan çok kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı 2. Sayfa programına boşanma iddialarını doğruladı. 1 yıl önce evlenen iki ünlü isim neden boşanıyor?

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Acun ve Şeyma'nın boşanma sebebi olarak Çağatay Ulusoy gösteriliyor. Şeyma Subaşı, Çağatay Ulusoy ile aşk mı yaşıyor?

Ekran Alıntısı1

Kısa bir süre önce Şeyma Subaşı'nın Çağatay Ulusoy'nun göğsünde yazan dövmedeki notu fotoğrafının altında paylaşması herkesin aklında bir soru işareti oluşturdu.

Ekran Alıntısı

Şimdi herkes ayrılık sebebinin Çağatay Ulusoy olup olmadığını konuşuyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
NORMAL ŞEYLER BU TÜR INSANLARA IÇIN ACUN ŞEYMA IÇIN ESINI BOŞADI ŞIMDI IŞE ŞEYMA ACUNU BOSUYOR GAYET NORMAL
sadettin abiye gün doğdu
Acunnnn yedirmezler bu kızı sana koçum benim :)))
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