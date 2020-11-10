Alev Alev 2. bölümde Hazar Ergüçlü'nün değişimi izleyenleri etkileyecek! 5 saatlik makyajla bambaşka biri oldu

Ay Yapım imzalı, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle Show TV’de ekranlara gelmeye başlayan ‘Alev Alev’, sürükleyici hikayesiyle hayatın gerçeklerine ve izleyicilerin yaşamlarına dokunuyor. Dizinin hem Türkiye’de hem de dünyada uzun süre TT’de kalan ilk bölümünün ardından bu hafta yayınlanacak bölümde Hazar Ergüçlü’nün değişimi şaşırtacak. Ergüçlü’nün hayat verdiği Çiçek’in yaşanan yangından ciddi yanıklarla çıkması güzellik kavramını masaya yatıracak.

Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı ve sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ‘Alev Alev’, geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı ilk kez izleyicilerle buluştu. Gerek görkemli prodüksiyonu gerekse güçlü oyunculuk performansları ve özgün, gerçekçi anlatımıyla övgü dolu yorumlar alan dizi, “kadın olmak” kavramı üzerinden herkesin hayatlarına dokunacak pek çok gündelik yaşam konularına değiniyor. Dizinin bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde ise Hazar Ergüçlü’nün karakteri yaşadığı değişimle çok konuşulacak.

Başarılı oyuncunun canlandırdığı Çiçek karakterinin sarnıçta çıkan yangın sonrası tanınmaz hale gelmesi, ekran başındakilere son yıllarda tüm dünyada tartışılan güzellik kavramını sorgulatacak. Nişanlısı Ali’nin (Toprak Can Adıgüzel) yanında kusursuz gözükmek için elinden geleni yapan Çiçek’in yüzünün yanık olması, genç kadının hayatında her şeyi değiştirecek ve bildiğimiz güzellik kalıplarını da düşündürtecek.