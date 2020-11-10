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Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Kefaret 1. bölüm fragmanı

10.11.2020 21:12 | Son Güncelleme:
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Kefaret dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! İşte Kefaret 1. bölüm fragmanı

Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mesude Erarslan’ın oturduğu ve senaryosunu Mahinur Ergun ile Melih Çam’ın kaleme aldığı “Kefaret” dizisi, 22 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur’un başrollerini paylaştığı dizide Özge Özacar, Ege Kökenli, Mine Kılıç, Ayşegül Cengiz Akman, Efe Deprem, Lavinya Ünlüler, Göktan Oktay Göztepe, Ayberk Aladağ, Enis Yıldız, Defne Günay, Umut Öztok, Nihan Durukan, Metin Yavuzoğlu ve Tolga Güleç gibi birbirinden başarılı oyuncular da yer alıyor.

Merakla beklenen Kefaret'in afişi de görücüye çıktı. FOX’un sosyal medya hesabından paylaşılan afiş, kısa süre içerisinde on binlerce beğeni aldı.

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Dizide; özel bir ortaokulda müzik öğretmenliği yapan, iki çocuk annesi “Zeynep”in (Nurgül Yeşilçay) rüya gibi hayatının bir anda değişmesi üzerine yaşadıkları konu alınacak.

FOX’un yeni dizisi “Kefaret”, 22 Kasım Pazar saat 20.00’de FOX’ta.

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