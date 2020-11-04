MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İyi Aile Babası dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte İyi Aile Babası oyuncuları ve konusu

İyi Aile Babası dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte İyi Aile Babası oyuncuları ve konusu

04.11.2020 21:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”nın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Diziden ilk fragman ve fotoğraflar geldi.

Kanal D’nin yapımını Süreç Film’in üstlendiği sit-com formatlı aile komedisi “İyi Aile Babası”nın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Dizi için özel olarak hazırlanan platoda devam eden çekimlerden ilk kareler geldi.

iyi aile babası2

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.

iyi aile babası3

Dizide; Anadolu Yakası’nda özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır.

iyi aile babası4

Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür.

iyi aile babası5

Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

iyi aile babası6

Kanal D’nin yeni dizisi yakında izleyici ile buluşacak.

iyi aile babası77

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Başrolde Defne Samyeli var! Başrolde Defne Samyeli var!
28 Ekim Çarşamba günü kanallarda ne var?28 Ekim Çarşamba günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
iyi bir iş olacak gibi..

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı

İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı

ABD seçimlerinde son durum!

ABD seçimlerinde son durum!

'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'

'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'

Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı

Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı

Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı

Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Söylentiler doğru çıktı! Flaş ayrılık

Söylentiler doğru çıktı! Flaş ayrılık

Diğer Haberler

Arıza dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza Cabir'e meydan okuyor

Arıza dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza Cabir'e meydan okuyor

Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı! İşte Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı! İşte Bir Başkadır konusu ve oyuncuları

Sadakatsiz'de Asya'nın hayatını değiştirecek karakter! Kenan Ece Sadakatsiz'de hangi rolde oynayacak?

Sadakatsiz'de dengeleri değiştirecek yeni isim

İyi Aile Babası dizisinden ilk kareler

İyi Aile Babası dizisinden ilk kareler

Star'ın yeni dizisi Sol Yanım'dan ilk bölüm fotoğrafları

Başrolde Defne Samyeli var!

Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut diziye böyle veda etti! Talat Bulut Yasak Elma'dan ne zaman ayrıldı?

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.