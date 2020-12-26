Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Amasra salgın sürecinde de 'çekim merkezi' oldu! Amasra nerede? Amasra'ya nasıl gidilir? Amasra'da gezilecek yerler

Amasra salgın sürecinde de 'çekim merkezi' oldu! Amasra nerede? Amasra'ya nasıl gidilir? Amasra'da gezilecek yerler

Hande Öztürk Hande Öztürk 26.12.2020 17:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Amasra salgın sürecinde de 'çekim merkezi' oldu! Amasra nerede? Amasra'ya nasıl gidilir? Amasra'da gezilecek yerler

Tarihi yapıları ve doğal güzelliklerine ek olarak balık ve salata ağırlıklı yemek kültürüyle yılın her dönemi turistlerin ilgi gösterdiği Amasra, koronavirüs normalleşme sürecini de kapsayan 11 aylık dönemde 800 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. Peki, Amasra nerede? Amasra'ya nasıl gidilir? Amasra'da nerede kalınır? İşte seyahat planları yapanlar için Amasra'da gezilecek yerler

Doğal güzellikleri, mutfak kültürü ve tarihi yapılarıyla Amasra ilçesini, normalleşme dönemini de kapsayan koronavirüs salgını sürecinde, 11 aylık dönemde 800 binden fazla kişi ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret etme ve doğayla iç içe bir tatil yapma planları içerisinde olan ise gezilecek yerler, oteller ve ulaşım ile ilgili araştırma içerisine girdi.

amasra nerede

AMASRA NEREDE?

Bartın'ın bir ilçesi olan Amasra, Batı Karadeniz bölgesinde yer alıyor. İlçe, denize doğru uzanan bir burun, burnun iki yanında korunaklı liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalara sahip. Sanatçı Barış Akarsu'nun da memleketi olan ilçe, Sesamos ismiyle milattan önce 12. yüzyılda Fenikelilerin kıyılar boyunca oluşturduğu koloniler ile kurulan, Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu bir yer. Bölge, deniz, güneş ve kum üçlüsüne ilave olarak kültürel değerleri ile de oldukça popüler.

AA'nın haberine göre salgın tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda il dışından girişlere yaklaşık 3 ay boyunca izin verilmeyen tarihi ve turistik ilçe, normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Hafta sonu ve Kurban Bayramı tatillerinde konaklama talebini karşılanmakta güçlük çeken ilçe, 11 ay boyunca 800 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

amasra

"TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK"

AA muhabirine açıklama yapan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya kuş bakışı bakarken gördüğü manzaradan etkilenerek "çeşm-i cihan (dünyanın gözbebeği)" dediği doğa harikası ilçenin, hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ülkenin ve bölgenin ender ve önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

Ankara'ya en yakın sahillerden birisi olmasının yanı sıra ve İstanbul'a yakınlığı ile de büyük şehirlerde yaşayanların tercihi olan ilçeyi, önceden senede 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğine fakat bu sayının bu sene koronavirüs salgını sebebiyle azaldığına dikkati çekti. Çakır, ilçeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Amasra, turizm potansiyeli yüksek ve yoğun turist ağırlayan bir ilçemiz. Önceki yıllarda 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Amasra'da, Kovid-19 salgınından etkilenme oldu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ilçemiz yoğun şekilde ziyaretçi ağırlamaya başladı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla normalleşme sürecine kadar sıfır vakayla gelmemizin de etkisiyle ilçemizi 800 bini aşkın kişi ziyaret etti. Bu bizim açımızdan da gurur vericiydi. Amasra, pandemi sürecine rağmen yoğun bir sezon geçirdi."

amasra

"HAREKETLİLİK HER MEVSİM DEVAM EDİYOR"

İlçenin yalnızca yaz sezonunda değil, sonbahar ve kış döneminde de ziyaretçiler için farklı alternatif güzellikler sunduğuna vurgu yapan Çakır, "Amasra, sezon dışında da misafir ağırlayan bir ilçe. Kardan yollar kapanmadığı sürece ilçemizde turistik hareketlilik her mevsim devam eder. Şimdi de işletmelerimize ekonomik olarak yansımasa da yine bir hareketlilik var çünkü işletmelerimizin birçoğu kapalı. Buna rağmen Amasra'yı gezme amacıyla çokça ziyaret eden misafirimiz var. İlçemiz özellikle bahar mevsimlerinde daha sakin bir görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar ve kış aylarında görmek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek farklı bir tat verecektir." ifadelerini kullandı.

amasra'ya nasıl gidilir

AMASRA'YA NASIL GİDİLİR?

Özel araç ile İstanbul - Amasra arası yaklaşık 6,5 saat sürüyor. Buna karşılık Ankara'dan ilçeye yaklaşık 4,5 saatte ulaşmak mümkün oluyor. Özel aracın yanı sıra ulaşım için ilçeye çok sayıda şehirden otobüs seferleri düzenleniyor. Uçak ve demiryolu ile ulaşım sağlamak isteyenler için ise en yakın alternatif Zonguldak'ta yer alıyor. Zonguldak - Bartın arası ise yaklaşık 88 km.

AMASRA' NEREDE KALINIR?

İlçeye gidecek olanlar için konaklama adına farklı bütçe ve konfor arayışlarına uygun alternatifler bulunuyor. İlçenin merkezinde konaklayacak çok sayıda seçenek bulunurken aynı zamanda merkezin dışındaki bazı bölgelerde de farklı konaklama alternatifleri yer alıyor. Merkez dışında konaklamak isteyenler Çakraz Köyü, Bozköy, Göçgün ve Akkonak gibi noktaları tercih edebiliyor. Butik otel ve pansiyon gibi seçeneklerin yanı sıra kamp yapmak isteyenler için de çeşitli alanlar yer alıyor.

Şirince’de butik oteller yeni yıla dolu girecek! Şirince nereye bağlı? Şirince’de nerede kalınır? Şirince’de gezilecek yerlerŞirince’de butik oteller yeni yıla dolu girecek! Şirince nereye bağlı? Şirince’de nerede kalınır? Şirince’de gezilecek yerler

amasra gezilecek yerler

AMASRA'DA GEZİLECEK YERLER

2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen ilçe tertemiz kumsalları, bakir koyları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşmiş güzellikleriyle büyük ilgi görüyor. Aynı zamanda ilçenin balık ağırlıklı mutfak kültürü de turistlerin ilgisini oldukça çekiyor ve ilçeyi gözde mekanlar arasında sokmayı başarıyor.

Amasra gezilecek yerler bakımından misafirlerine oldukça farklı seçenekler sunuyor. Bunlar arasında Amasra Müzesi, Kemere Köprüsü, Ağlayan Ağaç, Direkli Kaya, Bozköy Plajı, Büyük Liman Plajı, Küçük Liman Plajı, Akkonak Plajı, İnkumu Plajı, Göçkün Plajı, Çakraz Plajı, Barış Akarsu Parkı, Ahatlar Tabiat Parkı, Gideroz Koyu, Güzelcehisar Koyu, Gürcüoluk Mağarası Tabiat Parkı, Gölderesi Şelalesi, Ulukaya Şelalesi ve Kanyonu, Çekiciler Çarşısı ve Galla Pazarı yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğrafHacı Sabancı ile Nazlı Kayı'nın nişanından ilk fotoğraf
Ege'nin Kapadokyası: KuladokyaEge'nin Kapadokyası: Kuladokya
'Benim de Müslüman arkadaşlarım var''Benim de Müslüman arkadaşlarım var'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

'Seksi' görünüşü olay oldu! +18 film için karşılıklı tavır aldılar

24 yıl önce ölen kör kahinin kehanetleri şaşırttı!

24 yıl önce ölen kör kahinin kehanetleri şaşırttı!

Türkiye'nin tek çölü!

Türkiye'nin tek çölü!

Akıl almaz olay! Gözlerindeki yansımadan aldatıldığını anladı

Akıl almaz olay! Gözlerindeki yansımadan aldatıldığını anladı

İlginizi Çekebilir

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Boynunda o kolyeyle çırılçıplak poz vermişti...

Boynunda o kolyeyle çırılçıplak poz vermişti...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Bir yarışmaya katıldı hayatı komple değişti!

Bir yarışmaya katıldı hayatı komple değişti!

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Diğer Haberler

Şanlıurfa Balıklıgöl nerede, nasıl gidilir? Şanlıurfa Balıklıgöl yol tarifi - Şanlıurfa Balıklıgöl hikayesi

Mezopotamya'nın gizemi: Şanlıurfa Balıklıgöl

Şirince’de butik oteller yeni yıla dolu girecek! Şirince nereye bağlı? Şirince’de nerede kalınır? Şirince’de gezilecek yerler

Yılbaşı için talep çok: Muhtarım ayarlama yapar mısın?

Kula Peri Bacaları nerede, nasıl gidilir? Kula Peri Bacaları yol tarifi, giriş ücreti

Ege'nin Kapadokyası: Kuladokya

Karapınar Çölü nerede? Karapınar Çölü yol tarifi, harita, büyüklüğü - Karapınar Kumulları

Türkiye'nin tek çölü!

Karaman Taşkale nerede, nereye bağlı? Karaman Taşkale hakkında bilgi - Taşkale tarihi

Kayalara oyulmuş tarihi buzdolapları!

Karatay Medresesi nerede? Karatay Medresesi kime ait, hangi devlete ait? Karatay Medresesi Konya

Selçuklulardan günümüze: Karatay Medresesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.