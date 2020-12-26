Amasra salgın sürecinde de 'çekim merkezi' oldu! Amasra nerede? Amasra'ya nasıl gidilir? Amasra'da gezilecek yerler

Doğal güzellikleri, mutfak kültürü ve tarihi yapılarıyla Amasra ilçesini, normalleşme dönemini de kapsayan koronavirüs salgını sürecinde, 11 aylık dönemde 800 binden fazla kişi ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret etme ve doğayla iç içe bir tatil yapma planları içerisinde olan ise gezilecek yerler, oteller ve ulaşım ile ilgili araştırma içerisine girdi. AMASRA NEREDE? Bartın'ın bir ilçesi olan Amasra, Batı Karadeniz bölgesinde yer alıyor. İlçe, denize doğru uzanan bir burun, burnun iki yanında korunaklı liman görevi gören iki koy ve ana karaya bağlı bağımsız adalara sahip. Sanatçı Barış Akarsu'nun da memleketi olan ilçe, Sesamos ismiyle milattan önce 12. yüzyılda Fenikelilerin kıyılar boyunca oluşturduğu koloniler ile kurulan, Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu bir yer. Bölge, deniz, güneş ve kum üçlüsüne ilave olarak kültürel değerleri ile de oldukça popüler. AA'nın haberine göre salgın tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda il dışından girişlere yaklaşık 3 ay boyunca izin verilmeyen tarihi ve turistik ilçe, normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Hafta sonu ve Kurban Bayramı tatillerinde konaklama talebini karşılanmakta güçlük çeken ilçe, 11 ay boyunca 800 bini aşkın ziyaretçi ağırladı.

"TURİZM POTANSİYELİ YÜKSEK" AA muhabirine açıklama yapan Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Fatih Sultan Mehmet'in Amasra'ya kuş bakışı bakarken gördüğü manzaradan etkilenerek "çeşm-i cihan (dünyanın gözbebeği)" dediği doğa harikası ilçenin, hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile ülkenin ve bölgenin ender ve önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olduğunu belirtti. Ankara'ya en yakın sahillerden birisi olmasının yanı sıra ve İstanbul'a yakınlığı ile de büyük şehirlerde yaşayanların tercihi olan ilçeyi, önceden senede 1 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğine fakat bu sayının bu sene koronavirüs salgını sebebiyle azaldığına dikkati çekti. Çakır, ilçeyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Amasra, turizm potansiyeli yüksek ve yoğun turist ağırlayan bir ilçemiz. Önceki yıllarda 1 milyonu aşkın kişinin ziyaret ettiği Amasra'da, Kovid-19 salgınından etkilenme oldu. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle ilçemiz yoğun şekilde ziyaretçi ağırlamaya başladı. Aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın kurallara uymasıyla normalleşme sürecine kadar sıfır vakayla gelmemizin de etkisiyle ilçemizi 800 bini aşkın kişi ziyaret etti. Bu bizim açımızdan da gurur vericiydi. Amasra, pandemi sürecine rağmen yoğun bir sezon geçirdi."

"HAREKETLİLİK HER MEVSİM DEVAM EDİYOR" İlçenin yalnızca yaz sezonunda değil, sonbahar ve kış döneminde de ziyaretçiler için farklı alternatif güzellikler sunduğuna vurgu yapan Çakır, "Amasra, sezon dışında da misafir ağırlayan bir ilçe. Kardan yollar kapanmadığı sürece ilçemizde turistik hareketlilik her mevsim devam eder. Şimdi de işletmelerimize ekonomik olarak yansımasa da yine bir hareketlilik var çünkü işletmelerimizin birçoğu kapalı. Buna rağmen Amasra'yı gezme amacıyla çokça ziyaret eden misafirimiz var. İlçemiz özellikle bahar mevsimlerinde daha sakin bir görsellik sunuyor. Amasra'yı özellikle bahar ve kış aylarında görmek, sahilde ve kale içindeki tarihi sokaklarda gezmek farklı bir tat verecektir." ifadelerini kullandı. AMASRA'YA NASIL GİDİLİR? Özel araç ile İstanbul - Amasra arası yaklaşık 6,5 saat sürüyor. Buna karşılık Ankara'dan ilçeye yaklaşık 4,5 saatte ulaşmak mümkün oluyor. Özel aracın yanı sıra ulaşım için ilçeye çok sayıda şehirden otobüs seferleri düzenleniyor. Uçak ve demiryolu ile ulaşım sağlamak isteyenler için ise en yakın alternatif Zonguldak'ta yer alıyor. Zonguldak - Bartın arası ise yaklaşık 88 km.