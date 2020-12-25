Şirince’de butik oteller yeni yıla dolu girecek! Şirince nereye bağlı? Şirince’de nerede kalınır? Şirince’de gezilecek yerler

Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihinde kıyametten etkilenmeyeceğine inanılan ve bu yüzden dünya çapında ismini duyuran Şirince butik otel ve pansiyonları, bu sene yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şimdiden doldu. Yılbaşı tatilinde Şirince’de konaklama yapmak isteyen vatandaşlar tarafından bölgedeki 45 pansiyon ve butik otelde yer alan 550 yatağın tamamı rezerve edildi. Yeni yıla Şirince’de girecek olan vatandaşlar arasında ağırlıklı olarak İzmir, Aydın, İstanbul, Ankara, ABD ve Avrupa’dan gelenler bulunuyor. Gecelik oda fiyatı 150 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıkarken yer bulamayanlar ise adlarını bekleme listesine yazdırıyor. Peki, Şirince’de ne yapılır? Şirince’de ne yenir? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kaç gün yasak var? İşte yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı detayları REZERVASYON İÇİN MUHTARI ARIYORLAR AA muhabirine konuşan mahalle muhtarı İsmail Yıldırdı; mahallenin doğası, insanı ve güler yüzlü esnafıyla turistleri çektiğini söyledi. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm turizm merkezlerinde olduğu gibi bölgede de turist sayısında düşüş olduğunu belirten Yıldırdı, işletmelerin ve esnafın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet verdiğini aktardı.

Sakinliği ve benzersiz doğasıyla özellikle orta yaş grubunun tercihi olan Şirince pansiyon ve otellerin yılbaşı için şimdiden dolduğu bir turizm noktası. Yıldırdı konuyla ilgili olarak; "Şirince'de 550 yatak kapasiteli konaklama alanımız var ve hepsi dolu. Sırada bekleyenler var. Yeni yıla Şirince'de girmek isteyen ama otellerde yer bulamayanlar beni arıyor. 'Muhtarım ayarlama yapar mısın?' diye ricada bulunanlar oluyor." ifadelerini kullandı. Bölgede oteller yılbaşı için şimdiden dolarken yılbaşı eğlencesinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Yıldırdı, misafirlerin 31 Aralık gecesini otel ve pansiyonların bahçelerinde doğayla baş başa geçireceklerini ve mahallede herhangi bir eğlence düzenlenmeyeceğini söyledi. 2021’E “YÖRESEL” BAŞLANGIÇ” 2016 senesinde, mahallenin doğasını, somut ve somut olmayan mirasını gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla kurulan Şirince Türetim Derneği Başkanı Uğur Kaya da bölgedeki turizmci esnafın koronavirüs tedbirlerini sıkı bir şekilde uyguladığını belirtti. Bölgedeki Salkım Konakları'nın işletmeciliğini de yapan Kaya, mahalledeki tesislere girişte ateş ölçümü ve HES kodu taraması gerçekleştirildiğini aktardı. Kaya, tesis içerisindeki oturma gruplarının da mesafe kuralına uygun olarak düzenlendiğini belirterek şu şekilde konuştu:

"Otel ve pansiyonlarda sürekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Tüm işletmeciler yeni yıla bilinçli hazırlanıyor. Şirince'deki turizm, sessizlik ve sakinlik üzerine kurulu. Büyük otellerdeki eğlence rezervasyonlarının iptal edilmesi buraya ilgiyi daha da artırdı. Huzurlu ortamda konaklayarak yeni yılı karşılamak isteyenler yöresel ürünlerimizi deneme fırsatı da bulacak." Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı yılbaşı tatilinde otantik ve doğal bir adres arayan yüzlerce insandan telefon aldıklarını belirtti. Bölgedeki Nikbin Konaklarını işleten Yurdagül Okay Özcan ise sisleme yöntemiyle odaları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek misafirlerine hijyenik bir tatil fırsatı sunduklarını söyledi. ŞİRİNCE NEREYE BAĞLI? Şirince, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan bir mahalledir. İzmir şehir merkezine 83 km uzaklıkta olan mahalle, Selçuk ilçe merkezine ise 8 km uzaklıkta bulunuyor. Özgün ismi olan Kırkınca’nın efsanevi bir çağda dağlara vuran 40 kişiye atfen verildiği rivayet ediliyor. Bu isim, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Şirince olarak resmileştirildi.