Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Şirince’de butik oteller yeni yıla dolu girecek! Şirince nereye bağlı? Şirince’de nerede kalınır? Şirince’de gezilecek yerler

Şirince’de butik oteller yeni yıla dolu girecek! Şirince nereye bağlı? Şirince’de nerede kalınır? Şirince’de gezilecek yerler

Hande Öztürk Hande Öztürk 25.12.2020 15:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Şirince’de butik oteller yeni yıla dolu girecek! Şirince nereye bağlı? Şirince’de nerede kalınır? Şirince’de gezilecek yerler

Köy turizmi ve butik otelleri ile tüm dünyanın ilgisini çeken Şirince, yeni yılı da doğayla baş başa karşılamak isteyenleri ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, Şirince nereye bağlı? Şirince’de nerede kalınır? İşte Şirince’de gezilecek yerler...

Maya takvimine göre 21 Aralık 2012 tarihinde kıyametten etkilenmeyeceğine inanılan ve bu yüzden dünya çapında ismini duyuran Şirince butik otel ve pansiyonları, bu sene yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şimdiden doldu. Yılbaşı tatilinde Şirince’de konaklama yapmak isteyen vatandaşlar tarafından bölgedeki 45 pansiyon ve butik otelde yer alan 550 yatağın tamamı rezerve edildi. Yeni yıla Şirince’de girecek olan vatandaşlar arasında ağırlıklı olarak İzmir, Aydın, İstanbul, Ankara, ABD ve Avrupa’dan gelenler bulunuyor. Gecelik oda fiyatı 150 TL’den başlayıp 1000 TL’ye kadar çıkarken yer bulamayanlar ise adlarını bekleme listesine yazdırıyor. Peki, Şirince’de ne yapılır? Şirince’de ne yenir?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kaç gün yasak var? İşte yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı detaylarıYılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Yılbaşında kaç gün yasak var? İşte yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı detayları

REZERVASYON İÇİN MUHTARI ARIYORLAR

AA muhabirine konuşan mahalle muhtarı İsmail Yıldırdı; mahallenin doğası, insanı ve güler yüzlü esnafıyla turistleri çektiğini söyledi. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm turizm merkezlerinde olduğu gibi bölgede de turist sayısında düşüş olduğunu belirten Yıldırdı, işletmelerin ve esnafın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet verdiğini aktardı.

Sakinliği ve benzersiz doğasıyla özellikle orta yaş grubunun tercihi olan Şirince pansiyon ve otellerin yılbaşı için şimdiden dolduğu bir turizm noktası. Yıldırdı konuyla ilgili olarak; "Şirince'de 550 yatak kapasiteli konaklama alanımız var ve hepsi dolu. Sırada bekleyenler var. Yeni yıla Şirince'de girmek isteyen ama otellerde yer bulamayanlar beni arıyor. 'Muhtarım ayarlama yapar mısın?' diye ricada bulunanlar oluyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede oteller yılbaşı için şimdiden dolarken yılbaşı eğlencesinin nasıl yapılacağı da merak ediliyor. Yıldırdı, misafirlerin 31 Aralık gecesini otel ve pansiyonların bahçelerinde doğayla baş başa geçireceklerini ve mahallede herhangi bir eğlence düzenlenmeyeceğini söyledi.

2021’E “YÖRESEL” BAŞLANGIÇ”

2016 senesinde, mahallenin doğasını, somut ve somut olmayan mirasını gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla kurulan Şirince Türetim Derneği Başkanı Uğur Kaya da bölgedeki turizmci esnafın koronavirüs tedbirlerini sıkı bir şekilde uyguladığını belirtti. Bölgedeki Salkım Konakları'nın işletmeciliğini de yapan Kaya, mahalledeki tesislere girişte ateş ölçümü ve HES kodu taraması gerçekleştirildiğini aktardı. Kaya, tesis içerisindeki oturma gruplarının da mesafe kuralına uygun olarak düzenlendiğini belirterek şu şekilde konuştu:

"Otel ve pansiyonlarda sürekli ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. Tüm işletmeciler yeni yıla bilinçli hazırlanıyor. Şirince'deki turizm, sessizlik ve sakinlik üzerine kurulu. Büyük otellerdeki eğlence rezervasyonlarının iptal edilmesi buraya ilgiyi daha da artırdı. Huzurlu ortamda konaklayarak yeni yılı karşılamak isteyenler yöresel ürünlerimizi deneme fırsatı da bulacak."

Kaya, sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı yılbaşı tatilinde otantik ve doğal bir adres arayan yüzlerce insandan telefon aldıklarını belirtti. Bölgedeki Nikbin Konaklarını işleten Yurdagül Okay Özcan ise sisleme yöntemiyle odaları ve ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek misafirlerine hijyenik bir tatil fırsatı sunduklarını söyledi.

şirince

ŞİRİNCE NEREYE BAĞLI?

Şirince, İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan bir mahalledir. İzmir şehir merkezine 83 km uzaklıkta olan mahalle, Selçuk ilçe merkezine ise 8 km uzaklıkta bulunuyor. Özgün ismi olan Kırkınca’nın efsanevi bir çağda dağlara vuran 40 kişiye atfen verildiği rivayet ediliyor. Bu isim, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Şirince olarak resmileştirildi.

  1. yüzyılda incir üretimiyle meşhur olan bölge 1800 haneli bir Rum kasabasıydı. 1923 yılında Rumların ayrılması ile Kavala’nın Müştiyan ve Somokol köylerinden gelmiş olan mübadillerle iskan edildi. Mahallede iki adet Rum kilisesi yer alıyor. Ayrıca mahallede hiçbir ev bir diğerinin manzarasını kapatmıyor.

ŞİRİNCE’DE NEREDE KALINIR?

Bu ünlü turizm bölgesine gitmek isteyenler, konaklama için bütçelerine uygun olan butik otelleri ya da pansiyonları tercih edebiliyor. Bölgede 45 pansiyon ve butik otel yer alırken toplamda 550 yataklık bir konaklama kapasitesi bulunuyor.

ŞİRİNCE’DE GEZİLECEK YERLER

Dağlar arasındaki yeşil bir yamaçın üstüne kurulu olan, zeytin ağaçlarının içerisindeki taş sokakları ve cumbalı beyaz evleriyle dikkat çeken köy; yeni statü kazanarak mahalle oldu. Şirince köyü kıyamet kopacağı inanışı nedeniyle, 21 Aralık 2012 tarihinde, Maya takviminde Fransa’nın Bugarach köyü ile beraber “kıyametten etkilenmeyecek köy” olarak isminin geçmesinden dolayı dünya çapında ilgi görmüştü.

Mahalle ve çevresinde gezilecek yerler arasında Hodri Meydan Tepe, St. John Baptist Kilisesi, Tiyatro Medresesi, Nesin Matematik Köyü, Aziz Dimitrios Kilisesi, Key Museum Torbalı, şarap mahzenleri, Şirince Taş Mektep, Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, Şirince köyü sokakları, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı ve Efes Antik Kenti bulunuyor. Bölgede ziyaretçiler için birbirinden lezzetli yöresel yemekler yapan çok sayıda restoran da yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbim ve ruhum kızımla!' 'Kalbim ve ruhum kızımla!'
Ege'nin Kapadokyası: KuladokyaEge'nin Kapadokyası: Kuladokya
Bu hali kızını ağlattı Bu hali kızını ağlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

10 yıl önce öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu

10 yıl önce öldüğünü düşünen ailesi tarafından bulundu

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

La Casa de Papel’deki dev hata yeni fark edildi!

Sadakatsiz dizisine yorumlar gecikmedi!

Sadakatsiz dizisine yorumlar gecikmedi!

Kardashian ailesi photoshopu abartınca eleştiriler yağdı

Kardashian ailesi photoshopu abartınca eleştiriler yağdı

İlginizi Çekebilir

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Yıllar önce ölen kör kahinin 2021 kehanetleri ortaya çıktı!

Bir yarışmaya katıldı hayatı komple değişti!

Bir yarışmaya katıldı hayatı komple değişti!

Günümüzün zenginlik sembolleri sizleri şaşırtacak!

Günümüzün zenginlik sembolleri sizleri şaşırtacak!

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Bu nasıl fark? Tanımak imkânsız!

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Yüzüklerin Efendisi'ni sevdiyseniz bunları mutlaka izlemelisiniz

Yılanların basacağına inanılıyor!

Yılanların basacağına inanılıyor!

Diğer Haberler

Kula Peri Bacaları nerede, nasıl gidilir? Kula Peri Bacaları yol tarifi, giriş ücreti

Ege'nin Kapadokyası: Kuladokya

Karapınar Çölü nerede? Karapınar Çölü yol tarifi, harita, büyüklüğü - Karapınar Kumulları

Türkiye'nin tek çölü!

Karaman Taşkale nerede, nereye bağlı? Karaman Taşkale hakkında bilgi - Taşkale tarihi

Kayalara oyulmuş tarihi buzdolapları!

Karatay Medresesi nerede? Karatay Medresesi kime ait, hangi devlete ait? Karatay Medresesi Konya

Selçuklulardan günümüze: Karatay Medresesi

Gilindire Mağarası nerede? Gilindire Mağarası yol tarifi, hikayesi, giriş ücreti

Dünyanın 8. harikası!

Güzelcehisar Lav Sütunları nerede? Güzelcehisar Lav Sütunları nasıl gidilir? Lav Sütunları Bartın

Dünyada yalnızca 4 tane bulunuyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.