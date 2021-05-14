Angelina Jolie’nin yeni filmi Those Who Wish Me Dead’ın yeni tanıtımı yayınlandı

Michael Koryta’nın aynı adlı romanından uyarlanarak seyircisiyle buluşmak için gün sayan Those Who Me Dead filmin yeni tanıtımı aksiyon sahneleriyle göz doldurdu. 14 yaşındaki bir çocuğun cinayete tanık olmasıyla başlayan film, gerilim ve aksiyonu tek bir potada eritiyor. Cinayete tanık olmasıyla bu çocuk kimliğini değiştirmek zorunda kalıyor. İtfaiyeci Hannah Faber (Angelina Jolie) de onu koruma görevini üstleniyor.

Those Who Wish Me Dead filmini, Hell or High Water’ın senaryosuyla Oscar adaylığı kazanan Taylor Sheridan yönetiyor. Filmin kadrosunda Angelina Jolie’nin yanı sıra Nicholas Hoult ve Tyler Perry rol alıyor. Film HBO yayın platformunda 14 Mayıs’ta gösterilecek.



