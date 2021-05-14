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Angelina Jolie’nin yeni filmi Those Who Wish Me Dead’ın yeni tanıtımı yayınlandı

Seray Üstün Seray Üstün
14.05.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Angelina Jolie’nin başrolünü üstlendiği gerilim türündeki Those Who Me Dead filminden resmi fragmanın ardından tanıtım görüntüleri de geldi. Vizyon tarihi için geri sayımın yapıldığı filmin yeni tanıtımı seyircisini heyecanlandırdı.

Michael Koryta’nın aynı adlı romanından uyarlanarak seyircisiyle buluşmak için gün sayan Those Who Me Dead filmin yeni tanıtımı aksiyon sahneleriyle göz doldurdu. 14 yaşındaki bir çocuğun cinayete tanık olmasıyla başlayan film, gerilim ve aksiyonu tek bir potada eritiyor. Cinayete tanık olmasıyla bu çocuk kimliğini değiştirmek zorunda kalıyor. İtfaiyeci Hannah Faber (Angelina Jolie) de onu koruma görevini üstleniyor.

Those Who Wish Me Dead filmini, Hell or High Water’ın senaryosuyla Oscar adaylığı kazanan Taylor Sheridan yönetiyor. Filmin kadrosunda Angelina Jolie’nin yanı sıra Nicholas Hoult ve Tyler Perry rol alıyor. Film HBO yayın platformunda 14 Mayıs’ta gösterilecek.

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Angelina Jolie
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