Angelina Jolie’nin yeni filmi Those Who Wish Me Dead’den ilk kareler beğeni topladı

Angelina Jolie’nin yeni filmi Those Who Wish Me Dead’in ilk kareleri paylaşıldı. Büyük bir merakla beklenen filmde 45 yaşındaki Amerikalı yıldız, özel olarak eğitilmiş bir itfaiyeciyi canlandırıyor.

Michael Koryta’nın aynı adlı romanından uyarlanarak beyaz perdeye aktarılan filmde, vahşi bir cinayete tanık olduktan sonra kimliğini gizleyerek katillerden kaçmaya çalışan gençlerin hikayesi konu ediliyor. Vahşi doğa becerileri programında özel eğitim alan bir itfaiyeci ise bu macerada gençleri korumak için elinden geleni yapıyor.

Filmi, Hell or High Water’ın senaryosuyla Oscar adaylığı kazanan Taylor Sheridan yönetiyor. Filmin kadrosunda Angelina Jolie’nin yanı sıra Nicholas Hoult ve Tyler Perry rol alıyor. Film HBO yayın platformunda 14 Mayıs’ta gösterilecek.



