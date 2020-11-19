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Annesi Aylin Erçel kansere yenik düşen Hande Erçel’den anlamlı doğum günü hediyesi!

19.11.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Annesi Aylin Erçel kansere yenik düşen Hande Erçel’den anlamlı doğum günü hediyesi!

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Hande Erçel sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış yapmalarını istedi. Erçel, “Her yıl doğum günüm olan 24 Kasım’da yaptığınız güzelliklerle beni çok mutlu ediyor, iyi ki dedirtiyorsunuz. Şimdi ise; yeni yaşıma girmeye günler kala benim için çok hassas bir konuyla ilgili desteğinizi bekliyor, birlik olalım istiyorum” ifadelerini kullandı.

Fox TV ekranlarına gelen Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat veren Hande Erçel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerinden yardım istedi.

Sevenlerinden doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Derneği’ne bağış yapmalarını isteyen Erçel paylaşımına, “Her yıl doğum günüm olan 24 Kasım’da yaptığınız güzelliklerle beni çok mutlu ediyor, iyi ki dedirtiyorsunuz. Şimdi ise; yeni yaşıma girmeye günler kala benim için çok hassas bir konuyla ilgili desteğinizi bekliyor, birlik olalım istiyorum. 24 Kasım’daki doğum günüm için ilk hediyemi kendi kendime verdim, kanser hastası çocuklara ve ailelerine bağışta bulunarak. Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım… Onların yaşamlarını değiştirebileceğimize, iyileştirebileceğimize inanıyorum. İşte bu yüzden Kansersiz Yaşam Derneği ile yürüyorum. ‘İyilik Paylaş’ sosyal bağış platformu üzerinden açtığım kampanya ile toplayacağımız bağışlar, benim için en özel günümün, en güzel hediyesi olacak. Şimdi sıra sizde, az ya da çok ama yürekten bağışlarınızı bekliyorum. Var olduğum güne bir kutlama olacaksa, bundan daha büyük bir kutlama hayal edemiyorum. Teşekkür ederim.” notunu ekledi.

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SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI

hande erçel annesi

Hande Erçel’in paylaşımı sevenlerini duygulandırmayı başardı. Erçel geçtiğimiz yıl, 8 ay boyunca kanser tedavisi gören annesi Aylin Erçel’i son yolculuğuna uğurlamıştı. Güzel oyuncunun Kansersiz Yaşam Derneği için başlattığı bağış kampanyası hayranları tarafından yoğun ilgisiyle karşılandı.

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