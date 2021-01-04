Atatürk'ün mirası 'Yürüyen Köşk' dünyaya böyle tanıtılacak

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları arasında sayılan Yalova’daki tescilli köşk, yürütülmesine sebep olan 400 yaşındaki doğu çınarı (plantanus oriantalis) türündeki ağaçla bugüne kadar ulaştı.

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği "Yürüyen Köşk", çekimleri 20 günde tamamlanan "O çınar" adlı belgesele konu oldu.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Belgeselin yönetmeni Fehmi Gerçeker, belgeseli Atatürk'ün çevreye verdiği önemi yansıtmak ve bıraktığı eseri dünyaya tanıtmak için yaptıklarını söyledi.

Yürüyen Köşk'ün hikayesinin dünyada örneğinin olmadığının altını çizen Gerçeker, şöyle konuştu:

"Bu konu 1930'larda hiç duymadığımız, dünyada yaşandığını bulamadığım bir olay. O devirde bir çınar ağacının dalının kesilmemesi için köşk ileri alınıyor. Tabii bu çok ilginç bir olay. Buradan yola çıkarak bir belgesel yapmaya karar verdik ve bunu dünyaya duyurmak amacıyla Yürüyen Köşk belgeseli başladı. 'O çınar' belgeselini yaparken çok ilginç hisler içerisinde bulunduğum bir gerçek. Her şeyden önce büyük önder Atatürk'ümüzün istediği bir yerde ve onun devlet adamlarından halka kadar insanlarla buluştuğu bir mekanda filmi yapmak çok büyük manevi bir duygu yüklüyordu."