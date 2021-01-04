Dünyanın en çok kazanan aktörü Dwayne Johnson, eski dostunu böyle ağlattı

Dwayne Johnson eski dostu profesyonel güreş menajeri ve hakemi Harvey Wippleman'i yepyeni bir lüks araçla şaşırttı.

Hollywood'un en çok kazanan aktörü olmadan önce Johnson, profesyonel güreşte yaptığı "The Rock" ismiyle de biliniyor.

NZHerald'ın haberine göre Johnson, geçmişte elde ettiği başarılarda payı olan başka yakınlarını da farklı hediyelerle şaşırtmıştı. Ünlü oyuncu gençken ona yardım ettiği için gerçek ismi Bruno Lauer olan Wippleman'e yeni yılda hediye ettiği lüks aracın görüntülerini paylaştı.

Wippleman'e neden böyle bir hediye verdiğini açıkladığı eğlenceli videoyu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"YAŞAYACAK YERİM YOKTU"

Johnson'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Hayatım (özellikle ergenlik yıllarım) çılgınca dönemeçlerle doluydu. Yine de Tanrı ve evren her zaman, gittiğim yolun yörüngesini değiştirecek birkaç kişiyi yoluma koymanın bir yöntemini bulmuştu. Hayat boyu arkadaşlarımdan biri olan Bruno Lauer'le tanışın, ben ‘Downtown Bruno' demeyi tercih ederim. Annem ve ben Hawaii'den tahliye edilmiştik ve Tennessee eyaletinin Nashville şehrine babamla yaşamak üzere gönderilmiştim. Nashville'e indiğimde babamla yaşamayacağımı çabucak anladım. Bunun yerine Bruno adında bir adamla yaşayacağım söylendi. Bu serseri çocuğu yanına aldı ve ömür boyu arkadaş olduk. İronik biçimde yaklaşık 9 yıl sonra cebimde 7 dolarla güreş kariyerime başladım, yaşayacak yerim yoktu ve Bruno beni yanına aldı ve ayaklarımın üstünde durana kadar yanında kalmama izin verdi.

Ünlü oyuncu kendisine ilk arabasını almasında da yardımcı olan Lauer'e minnettarlığını göstermek için lüks bir yeni yıl hediyesi verdi. Videoda Lauer'in gözyaşlarını tutamadığı da görülüyor.



