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Banu Alkan Kylie Jenner'ın peşini bırakmıyor! 'Korkudan mesajlara da bakıyor'

13.11.2020 09:12 | Son Güncelleme:
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Banu Alkan Kylie Jenner'ın peşini bırakmıyor! 'Korkudan mesajlara da bakıyor'

Yeşilçam'ın 'Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini söyleyerek, ünlü yıldıza 'Taklitçi kezban' demişti. Jenner, Alkan'ın kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlarını yayınlayan bir sayfanın mesajlarını gördü.

Bir dönemin ünlü oyuncusu Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde Kylie Jenner'a sosyal medya hesabından göndermede bulunmuştu.

Alkan, gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını yayınlayarak, fotoğraflarda Jenner'ın kendisini taklit ettiğini öne sürmüştü.

BANU ALKAN'IN PAYLAŞIMLARINI GÖRDÜ

Oyuncunun bir hayran sayfası, Banu Alkan'ın paylaşımlarını Kylie Jenner'a Instagram üzerinden mesaj attı. Bir süre sonra Jenner, o sayfanın gönderisini gördü.

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Alkan, konuyla ilgili, "Kezban, yakalanınca korkudan DM'lere de (özel mesaj) bakıyor" paylaşımını yaptı. 23 yaşındaki yıldızın, daha sonra o sayfanın Banu Alkan ile ilgili yayınladığı hikayelere de baktığı ortaya çıktı.

"TAKLİTÇİ KEZBAN"

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Öte yandan Alkan, geçtiğimiz günlerde Jenner'ın bir karesini paylaşarak, "Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” notunu eklemişti.

Banu Alkan’dan Kylie Jenner’a sert sözler! ‘Taklitçi Kezban...’Banu Alkan’dan Kylie Jenner’a sert sözler! ‘Taklitçi Kezban...’

Banu Alkan, bir dönem giydiği yeşil elbisesinin de taklit edildiğini öne sürürek, "Kumaşlarıma kadar, seçtiğim renklere kadar kopyacı Kezban" mesajını yayınlamıştı.

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