Banu Alkan’dan Kylie Jenner’a sert sözler! ‘Taklitçi Kezban...’

Gerçek adı Liz Remka Rebronja olan Hırvatistan kökenli Banu Alkan, 70’li yıllardan itibaren yüzlerce filmde rol aldı. Türk sinemasının usta ismi sonraki yıllarda şarkıcılığa soyundu. Neremi, Dansa Kaldır ve Beyaz Orkide şarkılarıyla ünlenen Banu Alkan, sosyal meyda hesabından gençlik dönemlerinde çekilen pozlarını paylaştı. Ünlü sanatçı paylaştığı fotoğraflarda Kylie Jenner’ın kendisini taklit ettiğini iddia etti. Leoparlı mayokinisi ve uzun sarı saçlarını taklit ettiğini düşündüğü Kylie Jenner’a Banu Alkan sert sözler sarf etti.

‘BENİ TAKLİT EDİYOR’

Ünlü sanatçı hayran sayfasının ortaya attığı Kylie Jenner iddiasını kendi sosyal medya hesabına da taşıdı. Kylie Jenner’ın bir fotoğrafını paylaşan Alkan gönderisinde, “Seni taklitçi Kezban. Saçlarımın uçuşuna kadar beni taklit ediyor” notunu ekledi.

Banu Alkan ve Kylie Jenner’ın birbirlerine çok benzer leoparlı mayokiniler tercih etmesi ise taklit iddialarını güçlendirdi. Kylie Jenner ve kendisinin mayokinili pozlarını paylaşan Alkan, “Kıskanç Kezban, Düş yakamdan. Saçlarımın uzunluğuna kadar taklit etmişsin yuh” ifadelerini kullandı.

