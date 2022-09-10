Bile bile lades! Keşiş olmasına güvendi, test sürüşü için anahtarı verdi

Tayland'ın Nakhon Sawan eyaletinde ikinci el araç alım satımı işiyle uğraşan 29 yaşındaki Sornram Ounta isimli bir adam, kendisini keşiş olarak tanıtan bir müşterisiyle görüştü. İkili araç için 20 bin bahtlık (yaklaşık 10 bin 44 TL) bir fiyatta anlaşma sağladı. Ardından işlemin gerçekleşmesinin planlandığı Tayland'ın Nakhon Sawan Eyaletindeki Tak Fa Otobüs Terminali Merkezinde buluşmak üzere sözleştiler. Terminale vardıklarında ise keşiş arabayı ödemek için parayı alacağı Saraburi Eyaletinin Mueang Bölgesi'ndeki bir tapınağa gitmelerini istedi.

DENEME SÜRÜŞÜ YAPMAK İSTEDİ

Aracı satın almadan önce deneme sürüşü yapmak isteyen adam arabanın bir gece kendisinde kalmasını ve ertesi gün ise ödeme işlemlerinin tamamlanmasını istedi. Müşterisinin din adamı olduğunu düşünen Ounta, teklifi kabul etti ve aracı bıraktı. Ancak ertesi gün keşişle bir daha iletişim kuramadı.

Arabanın çalındığını Saraburi Şehri Polis Karakolundaki memurlara bildirmek zorunda kaldı. Arabanın ödemesini yapmadan neden başka bir kişiye teslim ettiği sorulduğunda Ounta, “Ona çok güvendim çünkü onun bir keşiş olduğunu sanıyordum. Anlaşma sadece 20 bin bahttı ve resmen beni kandırdı” dedi.



