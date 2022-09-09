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Maymun sürücüsünün saldırısına uğrayan adam kurtulmak isterken ayağı kayarak çatıdan düştü

09.09.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da tek başına yaşayan 52 yaşındaki Horilal isimli bir adam, maymun sürüsünün saldırısına uğradı. Kendisini korumak isteyen 52 yaşındaki çiftçinin maymunlardan kaçtığı sırada ayağı kaydı. Çatıdan düşen Horilal hastaneye kaldırılmasına rağmen verdiği hayat mücadelesini kaybetti ve yaşama gözlerini yumdu.

Maymun sürücüsünün saldırısına uğrayan adam kurtulmak isterken ayağı kayarak çatıdan düştü

Times of India'nın haberine göre, Budaun şehrine 21 kilometre uzaklıktaki Kadarchowk köyünde tek başına yaşayan 52 yaşındaki Horilal adlı adam, evinin çatısından sesler geldiğini fark etti. Çatıya çıktığında 30 tane maymunla karşı karşıya gelen adama bir anda hayvanlar saldırmaya başladı. Kaçmaya çalışırken dengesini kaybederek evinin çatısından düşen Horilal, Uttar Pradesh Hastanesi’ne kaldırıldı. Aldığı yaralarla hayatı tehlikesi bulduğu ifade edilen adam hayatını kaybetti.

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“MAYMUNLAR YÜZÜNDEN ÖLDÜ”

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Yerel bir haber sitesine konuşan Horilal’in akrabası yaşlı adamın maymunlar yüzünden öldüğünü dile getirdi. Yetkilileri maymun saldırılarına karşı önlem almaya çağıran Horilal’in akrabası, “Hükümet bu konuda bir şeyler yapmalı. Her gün evlerimizi ve ekinlerimizi hedef alan 100’den fazla maymun var” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan maymun
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