Bozcaada turizm sezonuna sıfır vakayla giriyor

Türkiye'de köyü bulunmayan tek ilçe unvanına sahip, küçük bir kasaba görünümündeki turizm cenneti Bozcaada, farklı mimarideki eski Türk ve Rum evleri, deniz ürünlerinin sunulduğu restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve soğuk denizinin yanı sıra, İstanbul'a yakınlığıyla tercih nedeni oluyor. Bozcaada tüm bu özelliklerinin yanında, pandeminin başladığı geçen yıl anakaraya uzak olması nedeniyle koronavirüs vakası görülmeyen ender yerlerden birisi olarak tatil için daha çok tercih edilir hale geldi. Geçen yıl turizm sezonunu alınan önlemler sayesinde vakasız atlatan Bozcaada'da bu yıl nisan ayı sıkıntılı geçti. 26 Mart ile 6 Mayıs tarihleri arasında adada 82 vaka görüldü. Ancak 17 günlük tam kapanma, alınan tedbirler ve denetimler sonrası mayıs ayının ikinci yarısında Bozcaada'da vaka sayısı sıfırlandı.

Turizm sezonuna sıfır vaka ile girmeye hazırlanan Bozcaada'da gözler 1 Haziran'da açıklanması planlanan yeni normalleşme sürecine çevrildi. Tatilini Bozcaada'da geçirmek isteyen yerli turistler ise, şimdiden otel rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tercih ettiği adada konakla ve yeme içme tesislerinin sahipleri ise, 1 Haziran’da turizm sezonu açmak için işletmelerinde son hazırlıklarını yapıyor. Otel, pansiyon, restoran ve çay bahçeleri bakım ve onarımdan geçirilerek turizm sezonuna hazırlanıyor.