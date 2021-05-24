Türkiye’nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere koronavirüste ziyaretçi akınına uğradı

Erzurum Valiliği koordinesinde, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle, Türkiye'nin 11. sakin kenti olan Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi çevresinde geçen yıl önemli turizm yatırımları gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'NİN SAKİN ŞEHİRLERİ

Çevresinde yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin şelaleyi rahatlıkla görebileceği seyir terasları, dinlenme ile gezinti alanları, restoranlar ve otopark yapılan şelale, özellikle gece gezilebilmesi için kurulan aydınlatma sistemiyle bir başka güzelliğe büründü. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi, bu yıl da kısıtlamaların kısmen kalkmasıyla yenilenen yüzüyle gece gündüz ziyaretçilerini ağırlıyor.

BUNGALOV EVLER KONAKLAMAK İSTEYENLERİ MİSAFİR EDECEK

Kalabalıktan, şehir hayatından bir nebze olsa uzaklaşmak ve koronavirüs sürecinde doğayla baş başa kalmak isteyenlere şırıl şırıl akan suları ile huzur veren şelale ile yöredeki Yedigöller, doğal güzellikleriyle ilgi görüyor.

Yemyeşil ağaç, çeşitli çiçek ve bitki türlerinin çepeçevre sardığı, çevresinde bungalov evlerin bulunduğu Yedigöller, ziyaretçilerini cezbediyor. Sakin yapısıyla dikkati çeken Uzundere, gerek Tortum Şelalesi gerekse Yedigöller ile kalabalıktan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenleri konuk ediyor.