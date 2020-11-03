MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Çukur 101. son bölümde Vartolu ve Yamaç'ın veda sahnesi! Erkan Kolçak Köstendil Çukur'dan ayrıldı mı?

Çukur 101. son bölümde Vartolu ve Yamaç'ın veda sahnesi! Erkan Kolçak Köstendil Çukur'dan ayrıldı mı?

03.11.2020 03:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisinin 2 Kasım Pazartesi ekrana gelen 101. son bölümündeki Salih'in kardeşi Yamaç'a veda sahnesi izleyiciyi şaşırttı. Çukur'dan ayrılacağı iddiaları gündemde olan Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu Sadettin'in aniden Afganistan'a gitmesi dikkat çekti. Peki Çukur'da Vartolu'ya ne olacak? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'dan ayrıldı mı? İşte Çukur 101. son bölümdeki Vartolu'nun veda sahnesi.

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin 2 Kasım Pazartesi ekrana gelen 101. bölümünde Vartolu'nun aniden Afganistan'a gitmesi dikkatleri çekti. Çukur'da Halil İbrahim'in acilen Afganistan'a gitmesi nedeniyle İskandar Yamaç'ın görüşme isteğini yerine getiremedi. Yamaç, Vartolu'dan Afganistan'a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etti.

cukur22

VARTOLU AFGANİSTAN'A GİTTİ!

Vartolu, kardeşi Yamaç'a sarılarak "Ben yokken öleyim deme. Vurulma da. Ayağına taş değmesin" dedi. Vartolu'nun sürpriz vedası ise akılları karıştırdı.

cukur111

Çukur'da Vartolu Sadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılmak istediği iddia edilmişti. Geçtiğimiz aylarda baba olan Köstendil'in çocuğuna daha fazla vakit ayırmak için bir süre dizi setlerinden uzak kalmak istediği iddia edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı 58 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı! Ekipleri görünce söyledikleri yürekleri dağladı
Çukur 101. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez ayrılacak mı? Çukur 102. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı! Çukur 101. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez ayrılacak mı? Çukur 102. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!
Bikinisine sığmadı! Bikini altı da olay olduBikinisine sığmadı! Bikini altı da olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Kasım koronavirüs tablosu

İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

İsyan etti! 'Ülke ülke olalı böyle ahlaksızlık görmedi!'

Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı

Rıza Bey apartmanı böyle yıkıldı

Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı

Cüneyt Özdemir'den 'İstanbul depremi' uyarısı

İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar

İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar

Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı

Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Söylentiler doğru çıktı! Flaş ayrılık

Söylentiler doğru çıktı! Flaş ayrılık

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Masumlar Apartmanı'nda şok sahne! "Babanı öldürüp..."

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Sefirin Kızı 26. son bölümde Sancar polise yakalandı mı? Gediz'in ihaneti Nare'yi şoke etti! Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 26. son bölümde Sancar polise yakalandı mı? Gediz'in ihaneti Nare'yi şoke etti! Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 83. son bölümde Halit ve Ender evlendi! Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Yasak Elma'daki 3 gelin ve 1 damat sahnesi sosyal medyayı salladı!

Çukur 101. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez ayrılacak mı? Çukur 102. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Çukur 101. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez ayrılacak mı? Çukur 102. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Çukur'dan ayrılan Cihangir Ceyhan ve Berkay Ateş, Alev Alev dizisiyle ekrana dönüyor!

Çukur'dan ayrılan Cihangir Ceyhan ve Berkay Ateş, Alev Alev dizisiyle ekrana dönüyor!

Menajerimi Ara'ya sürpriz oyuncu! Serhat Teoman hangi rolde oynayacak?

Menajerimi Ara'ya sürpriz oyuncu! Serhat Teoman hangi rolde oynayacak?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

Yeni bölüm tarihi belli oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.