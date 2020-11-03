Çukur 101. son bölümde Vartolu ve Yamaç'ın veda sahnesi! Erkan Kolçak Köstendil Çukur'dan ayrıldı mı?

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin 2 Kasım Pazartesi ekrana gelen 101. bölümünde Vartolu'nun aniden Afganistan'a gitmesi dikkatleri çekti. Çukur'da Halil İbrahim'in acilen Afganistan'a gitmesi nedeniyle İskandar Yamaç'ın görüşme isteğini yerine getiremedi. Yamaç, Vartolu'dan Afganistan'a gitmesini isteyince Vartolu isteksiz de olsa kabul etti.

VARTOLU AFGANİSTAN'A GİTTİ!

Vartolu, kardeşi Yamaç'a sarılarak "Ben yokken öleyim deme. Vurulma da. Ayağına taş değmesin" dedi. Vartolu'nun sürpriz vedası ise akılları karıştırdı.

Çukur'da Vartolu Sadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in diziden ayrılmak istediği iddia edilmişti. Geçtiğimiz aylarda baba olan Köstendil'in çocuğuna daha fazla vakit ayırmak için bir süre dizi setlerinden uzak kalmak istediği iddia edilmişti.

