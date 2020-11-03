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  4. Çukur 101. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez ayrılacak mı? Çukur 102. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Çukur 101. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez ayrılacak mı? Çukur 102. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

03.11.2020 02:07 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Çukur dizisi 101. son bölümüyle ekrana geldi. Çukur son bölüm finalinde Efsun'un babası İdris'in öldürülmesi olayının içinde olduğunu Cumali intikam için harekete geçti. Cumali, Efsun'a silah doğrulttu. Cumali'nin Efsun'u vurup vurmadığı ise yeni bölümde ortaya çıkacak. Peki Çukur'da Efsun öldü mü? Damla Sönmez diziden ayrıldı mı? Çukur'un 102. yeni bölümünden de ilk sahne yayınlandı.

Çukur'un 2 Kasım Pazartesi ekrana gelen son bölümünde Cumali, İdris'in ölümüne sebep olanlardan birinin Efsun olduğunu öğrendi. Efsun'un karşısına dikilerek silahını çeken Cumali tetiği çekecek mi?

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ÇUKUR 102. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi 9 Kasım Pazartesi akşamı 102. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Aliço, Sultan Hanım'a giderek Yamaç'ın babası İdris'i neden vurmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Sultan ise daha önce evden kovduğu Yamaç hakkındaki gerçekleri öğrenince yıkılmıştı. Yeni bölümde ise bu defa Sultan Hanım, Aliço'ya bir isteği olduğunu söylüyor.

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Çukur yeni bölümde, Aliço ve Sultan arasında Yamaç konusunda yeni bir gelişme yaşanacak.Aliço'nun Sultan'ın yanına geldiği sahnede Sultan Hanım'ın perişan hali dikkat çekerken, Aliço'dan ne isteyeceği ise merak konusu oluyor.
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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet'in geri dönüşü Yamaç'ın çözmesi gereken yeni sorunları da beraberinde getirdi. Diğer tarafta Fidan meselesinde Yamaç'ın yardım etmesi ve Çukur ile bir araya gelmesi Koçovalı kardeşler arasında geri dönülmez bir kavganın fitilini ateşledi.

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Her şeyi öğrenen Cumali soluğu Vartolu'nun yanında aldı. İki kardeş arasında ipler kopma noktasına gelirken, Cumali Salih'i Çukur'dan kovdu. Bu sırada Aliço'nun anlattığı hikayeyi dinleyen Sultan, Yamaç ve İdris hakkındaki gerçeği öğrendi.
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Çağatay, Yamaç'tan bir sevkiyatın başında durmasını isterken, Yamaç bu sevkiyatı engellemek için plan yaptı. Cumali'nin sevkiyatı engelleyeceğini düşünen Yamaç, Akın'ın yardımıyla Cumali'ye haber uçurdu. Yamaç'ın sevkiyatı olduğunu öğrenen Cumali, Çukurlu gençleri de arkasına alarak harekete geçti. Yamaç'ı görünce bütün birikmiş öfkesini kardeşine saldırarak çıkarırken, tırları da içindeki mallarla birlikte patlattı.
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Yamaç'ın planıyla tüm mallar kül olurken, Çağatay'ın olacakları tahmin edip önceden sevkiyat mallarını başka bir tıra yüklediği ortaya çıktı. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali, Çukur'a destek olabilmek için kritik bir karar vererek tefeciden borç para aldı. Yaşadığı ağır olaylardan sonra soluğu yine Efsun'un yanında alan Yamaç ise bir bebeklerinin olacağını öğrenerek sevinç yaşandı.
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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.
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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 9 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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