Çukur 101. son bölüm final sahnesi! Çukur'da Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez ayrılacak mı? Çukur 102. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı!

Çukur'un 2 Kasım Pazartesi ekrana gelen son bölümünde Cumali, İdris'in ölümüne sebep olanlardan birinin Efsun olduğunu öğrendi. Efsun'un karşısına dikilerek silahını çeken Cumali tetiği çekecek mi?

ÇUKUR 102. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Ay Yapım imzalı Çukur dizisi 9 Kasım Pazartesi akşamı 102. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Aliço, Sultan Hanım'a giderek Yamaç'ın babası İdris'i neden vurmak zorunda kaldığını anlatmıştı. Sultan ise daha önce evden kovduğu Yamaç hakkındaki gerçekleri öğrenince yıkılmıştı. Yeni bölümde ise bu defa Sultan Hanım, Aliço'ya bir isteği olduğunu söylüyor.

Çukur yeni bölümde, Aliço ve Sultan arasında Yamaç konusunda yeni bir gelişme yaşanacak.Aliço'nun Sultan'ın yanına geldiği sahnede Sultan Hanım'ın perişan hali dikkat çekerken, Aliço'dan ne isteyeceği ise merak konusu oluyor.



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Erdenet'in geri dönüşü Yamaç'ın çözmesi gereken yeni sorunları da beraberinde getirdi. Diğer tarafta Fidan meselesinde Yamaç'ın yardım etmesi ve Çukur ile bir araya gelmesi Koçovalı kardeşler arasında geri dönülmez bir kavganın fitilini ateşledi.