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Çukur'da Selim Koçovalı ölecek mi? Öner Erkan Çukur'dan ayrılıyor mu? Çukur 105. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı

24.11.2020 01:55 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 23 Kasım Pazartesi akşamı 104. bölümüyle ekrana geldi. Çukur'un son bölüm finalinde, Çağatay Erdenet'in Koçovalı kardeşler arasından öldürmek için Selim'i seçtiği ortaya çıktı. Çukur'un 105. yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Çukur yeni bölüm ilk sahnesinde Selim'in Akın'a veda eder gibi konuştuğu anlar yer aldı. Peki Çukur'da Selim'e ne olacak? Öner Erkan Çukur'dan ayrılacak mı? İşte Çukur yeni bölümde Selim ve Akın'ın veda sahnesi.

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 104. son bölüm finalinde şaşırtan anlar yaşandı. Ogeday'ın işini bitirmesi için Cumali ile anlaşan Çağatay, Cumali'nin işini yapmasının ardından yeni hedefini belirledi. Çukur'da Çağatay Erdenet, Koçovalı kardeşlerden Selim'i öldürmeyi planladı. Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 105. yeni bölümünden de ilk sahne yayınlandı. Çukur'dan ve aileden bir süre uzaklaşacağını açıklayan Selim, Akın'la veda konuşması yapıyor. Selim Koçovalı'nın oğlu Akın'a "Artık ailenin reisi sensin gibi hareket et. Ben bir süre olmayacağım" sözleri dikkat çekiyor.

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Çukur'da Çağatay'ın Selim'i hedef alması ve ardından ise Selim'in oğluyla veda konuşması yapması ise kafaları karıştırdı. Çağatay Erdenet'in Selim'i öldürüp öldürmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

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Çukur'da geçtiğimiz haftalarda da Salih senaryo gereği Afganistan'a gitmiş ve Erkan Kolçak Köstendil de bir süreliğine diziye veda etmişti.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi. Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı.

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Tüm bu olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı. Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti. Çağatay, Yamaç'ın bu hamlesiyle bozguna uğrarken, diğer tarafta Cumali'ye karşı elinde olan büyük kozu kullandı.

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Çukur'un tapularını tefeci Sermet'ten geri almaya giden Cumali, karşısında Çağatay Erdenet'i görünce şoke oldu. Çağatay Cumali'den, Ogeday'ı öldürmesini isteyince Cumali, saldırı düzenledi. Sultan'ın Yamaç'ı yemeğe davet etmesi ise Koçovalılar'ın evinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Sultan'ın ısrarıyla Cumali, Selim ve Yamaç aynı sofrada buluştu. Gerilim dolu akşamın sonuna Yamaç ve Selim'in yüzleşmesi bölüme damgasını vurdu.
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Selim'i, Çağatay'ın öldürmek için hedef aldığının ortaya çıktığı final ise Koçovalılar'ı bekleyen felaketin habercisi oldu.

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Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

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Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 30 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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