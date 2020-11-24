Çukur'da Selim Koçovalı ölecek mi? Öner Erkan Çukur'dan ayrılıyor mu? Çukur 105. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı dizisi Çukur'un 104. son bölüm finalinde şaşırtan anlar yaşandı. Ogeday'ın işini bitirmesi için Cumali ile anlaşan Çağatay, Cumali'nin işini yapmasının ardından yeni hedefini belirledi. Çukur'da Çağatay Erdenet, Koçovalı kardeşlerden Selim'i öldürmeyi planladı. Çukur'un 30 Kasım Pazartesi ekrana gelecek olan 105. yeni bölümünden de ilk sahne yayınlandı. Çukur'dan ve aileden bir süre uzaklaşacağını açıklayan Selim, Akın'la veda konuşması yapıyor. Selim Koçovalı'nın oğlu Akın'a "Artık ailenin reisi sensin gibi hareket et. Ben bir süre olmayacağım" sözleri dikkat çekiyor.

Çukur'da Çağatay'ın Selim'i hedef alması ve ardından ise Selim'in oğluyla veda konuşması yapması ise kafaları karıştırdı. Çağatay Erdenet'in Selim'i öldürüp öldürmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.

Çukur'da geçtiğimiz haftalarda da Salih senaryo gereği Afganistan'a gitmiş ve Erkan Kolçak Köstendil de bir süreliğine diziye veda etmişti.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi. Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı.